Ojo con este electrodoméstico: debe desconectarlo si empieza a llover o puede quedar inservible

Las temporadas de lluvia en Colombia no solo pueden alterar la movilidad y las actividades cotidianas. Cuando las precipitaciones vienen acompañadas de tormentas eléctricas, también aumenta el riesgo de daños en los aparatos conectados a la corriente, debido a las descargas atmosféricas y las variaciones repentinas del voltaje.

Entre los equipos que conviene desconectar están los televisores, especialmente durante tormentas eléctricas. Aunque el aparato esté apagado, si permanece conectado a la corriente puede quedar expuesto a una sobretensión capaz de afectar sus circuitos internos. La misma precaución aplica para computadores y otros dispositivos electrónicos sensibles.

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Las sobretensiones ocurren cuando el voltaje aumenta de forma repentina. Según su intensidad y frecuencia, pueden deteriorar progresivamente los componentes de un equipo o quemar sus circuitos en cuestión de segundos. En casos graves, también pueden provocar incendios.

Televisor referencia Foto: pexels

¿Por qué debe desconectar el televisor cuando hay tormentas eléctricas?

Los televisores cuentan con componentes electrónicos que pueden verse afectados por las variaciones de voltaje. Una descarga eléctrica cercana puede generar una sobretensión en la red y causar daños, incluso si el equipo no está encendido en ese momento.

Las subidas leves y repetidas de voltaje también pueden reducir la vida útil de los aparatos. Por eso, cuando se aproxima una tormenta eléctrica, una medida preventiva consiste en desconectar los dispositivos sensibles, siempre que sea seguro hacerlo antes de que comience la tormenta.

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No se recomienda manipular enchufes ni equipos eléctricos durante una tormenta activa. La prevención debe realizarse con anticipación para evitar exponerse a una descarga.

¿Cómo proteger los electrodomésticos durante la lluvia?

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Además de desconectar los equipos antes de una tormenta, es posible utilizar protectores contra sobretensiones, diseñados para reducir el impacto de los aumentos repentinos de voltaje. Al adquirirlos, conviene revisar su capacidad de protección y comprobar periódicamente su estado.

Estos dispositivos pueden perder eficacia con el tiempo y no garantizan una protección absoluta frente a una descarga directa de un rayo. Asimismo, las regletas convencionales no necesariamente cuentan con protección contra sobretensiones.

Por ello, la recomendación es tomar precauciones antes de las tormentas eléctricas, en especial con televisores, computadores y equipos de entretenimiento. Desconectarlos oportunamente puede reducir el riesgo de daños y evitar gastos inesperados en reparaciones o reemplazos.