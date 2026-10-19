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Gmail se quedó sin espacio: así puede recuperar capacidad sin pagar un peso

Los 15 GB gratuitos se comparten entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Esto debe hacer para recuperar espacio.

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Blu Radio / Logo Gmail
Foto: AFP
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

El almacenamiento en la nube permite guardar correos electrónicos, fotografías y documentos sin ocupar directamente la memoria del celular o del computador. Sin embargo, con el paso del tiempo, la acumulación de archivos puede agotar la capacidad disponible y dificultar el uso de estos servicios.

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Para los usuarios de Android y quienes tienen una cuenta gratuita de Google, existen varias opciones para recuperar espacio sin pagar una suscripción. La clave está en identificar qué archivos ocupan más almacenamiento y eliminar aquellos que ya no se necesitan.

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Los 15 GB gratuitos de Google se comparten entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Por eso, borrar únicamente correos electrónicos puede no ser suficiente si gran parte del espacio está ocupado por videos, imágenes o documentos almacenados en los otros servicios.

¿Cómo liberar espacio de Gmail y Google Drive?

Una de las primeras medidas consiste en revisar el almacenamiento de Google Drive. Allí es posible identificar archivos que ocupan espacio, como videos, documentos PDF y copias de seguridad antiguas que ya no se necesitan.

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Después de seleccionar los elementos que desea eliminar, puede enviarlos a la papelera. Sin embargo, para completar la limpieza, también debe vaciarla manualmente, ya que los archivos eliminados pueden seguir ocupando espacio mientras permanezcan allí.

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En Gmail, otra alternativa es localizar mensajes antiguos con archivos adjuntos de gran tamaño. Para hacerlo, basta con escribir el siguiente comando en la barra de búsqueda: has:attachment larger:15M

Esta búsqueda permite encontrar correos con archivos adjuntos que superan los 15 MB. Después, el usuario puede revisar los resultados, eliminar los mensajes que ya no necesita y vaciar las carpetas de papelera y spam.

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Antes de borrar cualquier contenido, conviene verificar que no se trate de información importante, como documentos de trabajo o facturas que necesite conservar.

Gmail Foto AFP.jpg
Gmail //
Foto AFP

¿Cómo recuperar almacenamiento de Google Fotos sin pagar?

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Las fotografías y los videos pueden consumir una parte considerable del espacio disponible, especialmente cuando se guardan archivos de gran tamaño.

Una alternativa es revisar la configuración de Google Fotos y activar la opción de ahorro de almacenamiento, que permite reducir el espacio que ocupan determinados contenidos.

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También es posible descargar las imágenes y los videos que quiera conservar en un disco externo antes de eliminarlos de la nube. En ese caso, se recomienda comprobar que los archivos se hayan guardado correctamente antes de borrarlos de Google Fotos.

¿Recuperar el espacio de Google es inmediato?

Después de eliminar archivos y vaciar la papelera, la capacidad disponible puede tardar algunos minutos en actualizarse.

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Si el almacenamiento continúa lleno, conviene revisar Gmail, Google Drive y Google Fotos para identificar cuál de estos servicios concentra la mayor cantidad de archivos y determinar qué elementos se pueden eliminar.

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