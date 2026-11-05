Revelan fuerte video de lo que sufrieron víctimas de triple feminicido, entre ellas una menor

Ya pasó un año del atroz caso en Florencia Varela, en Argentina, cuando tres jóvenes, entre ellas una menor de 15 años, fueron asesinadas a manos de ‘Pequeño J’, un hombre que se dedicaba al narcotráfico y sus cercanos, quienes las engañaron para que llegaran a una fiesta y luego les quitaron la vida.

Los cuerpos de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15 fueron hallados sin vida en una vivienda de Florencio Varela. Los restos se encontraban enterrados en el patio de la casa, situada a unos 45 kilómetros de Ciudad Evita, donde las jóvenes habían sido vistas por última vez.

El ministro de Seguridad dio nuevos detalles. Foto: Captura de redes sociales

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Un video revive el caso tras un año de lo sucedido

Tras un año de este caso, un nuevo video salió a la luz en donde se ve, lamentablemente, cómo una de las víctimas era torturada por sus agresores en el interior de la casa de Villa Vaettone en donde las amenazaban: “¡Te voy a volar el dedo, concha tu madre! (…) Agárrala, causa, agárrala, agárrala. Vuélale el dedo ya. ¿Entonces vas a hablar o no?”, decía.

El hallazgo de las autoridades se produjo tras un análisis en el celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, un ciudadano peruano de 35 años detenido en una causa por narcotráfico, quien operaba, al parecer, de la mano del ‘Pequeño J’ y habría participado en este crimen.



Habla papá de una de las jóvenes asesinadas en transmisión en vivo: "Mesas rotas y manchas" Foto: redes sociales

Brutalidad en un triple feminicidio

Lo cierto es que el reporte de la autopsia de las victima ya había declarado que habían sido asesinadas con brutalidad. Por ejemplo, el cuerpo de Lara, de apenas 15 años, presentaba signos de haber sido degolladas con una corte en su arteria y amputación en cinco dedos de su mano para quemarlos.

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Según la investigación, la sesión de tortura habría sido transmitida en vivo a través de un grupo cerrado de Instagram con unos 45 participantes, en su mayoría mandos medios de una organización narcocriminal de origen peruano y buscaban mostrar su mandato en la zona de lo que podrían ser capaces de hacer, usando a estas tres jóvenes como ejemplo.