Siete homicidios dejó el fin de semana de Halloween en Antioquia; autoridades investigan

Un fin de semana violento, con Halloween incluido, vivió Antioquia. Según las autoridades se registraron siete homicidios, en hechos que mantienen la preocupación de las autoridades por la violencia en varias subregiones del departamento. Entre los casos, uno que genera especial inquietud es el asesinato de un adolescente de 16 años en zona rural de Concordia, en el Suroeste antioqueño.

El secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, Luis Martínez, confirmó el balance y señaló que solicitó a la Policía Nacional avanzar en las investigaciones para esclarecer las circunstancias y los responsables de la muerte del menor, identificado como Cristian Camilo Vergara Sánchez.

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El cuerpo del adolescente fue encontrado hacia las 3:00 de la tarde del lunes 2 de noviembre, en la vereda Santa Mónica, sobre la vía que comunica a Concordia con Betulia. Las circunstancias del crimen y sus posibles móviles son materia de investigación.

Martínez señaló que también buscan establecer si el joven habría sido instrumentalizado por alguna de las estructuras delincuenciales que tienen presencia en esta zona del departamento.



"Los homicidios en el departamento no faltan, ese están al orden del día. Dentro de estos casos, tenemos un caso especial que nos llamó la atención y que le pedimos a la policía nacional inmediatamente avanzar para esclarecer este hecho, y es la muerte o el asesinato, mejor, de un joven de 16 años en zona rural del municipio de Concordia. Necesitamos saber qué hay ahí, por qué se presentó este hecho, por qué contra un joven de estos, si es que estaba instrumentalizado por alguna de las organizaciones que delinquen en el suroeste Antioquia", expuso Martínez.

Según explicó, en el Suroeste existe una disputa por el control del microtráfico entre el Clan del Golfo y cerca de 16 organizaciones de delincuencia común. Esta confrontación, indicó, ha generado homicidios recurrentes en varios municipios de la subregión.

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Aunque destacó que las muertes violentas han disminuido frente al año anterior, advirtió que el Suroeste continúa siendo la subregión con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes.

Los otros hechos violentos del fin de semana se concentraron principalmente en el Nordeste y el Occidente. Ante este panorama, la Gobernación reiteró la necesidad de implementar burbujas operacionales en el Nordeste, Norte, Oriente y Suroeste para enfrentar las estructuras criminales.