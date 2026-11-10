Denuncian a agente de tránsito de Girón por presunto daño a vehículo inmovilizado

Una denuncia por presuntas irregularidades en un procedimiento de tránsito involucra a un agente de la Dirección de Tránsito de Girón, Santander. El empresario Álvaro Jany Barbosa aseguró que el funcionario habría utilizado un vehículo de alta gama que dos horas antes había sido inmovilizado y subido a una grúa en la autopista que comunica a Bucaramanga con Girón.

De acuerdo con el relato del empresario, el automotor fue inmovilizado por tener vencido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Sin embargo, aproximadamente dos horas y media después del procedimiento, habría ocurrido una situación que ahora es objeto de denuncia.

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Barbosa señaló que el agente de tránsito habría bajado el vehículo de la grúa y lo habría conducido, en una acción que calificó como irregular. Incluso aseguró que el funcionario "quiso dar una vueltica en el carro".

La situación fue registrada en video por un hijo del empresario, quien transitaba por el sector y habría captado el momento en que el funcionario manipulaba el automotor.

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El propietario aseguró que, después de lo ocurrido, encontró un golpe en una de las puertas del vehículo, por lo que anunció que emprenderá acciones legales por el presunto delito de daño en bien ajeno y buscará establecer quién debe responder por los daños ocasionados.

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Denuncian presunta irregularidad de un agente de tránsito de Girón, quien habría bajado de una grúa y conducido un vehículo de alta gama que había sido inmovilizado en la autopista a Bucaramanga por tener vencido el SOAT #MañanasBlu pic.twitter.com/eHu38xghcB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 10, 2026

Hasta el momento, la Dirección de Tránsito de Girón no se ha pronunciado sobre los hechos denunciados ni ha entregado una explicación sobre el procedimiento realizado por el funcionario.

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¿Qué dice la ley sobre los vehículos inmovilizados y los posibles daños?

El Código Nacional de Tránsito, establecido mediante la Ley 769 de 2002, contempla reglas para la inmovilización y custodia de los vehículos. El artículo 125 establece que los automotores deben ser trasladados a parqueaderos autorizados y que su ingreso debe quedar respaldado por un inventario de los elementos y una descripción de su estado exterior.

Este procedimiento también debe realizarse al momento de la salida.

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La norma establece que, cuando existen diferencias entre el inventario de recibo y el de entrega, el administrador del parqueadero autorizado puede tener que responder por los elementos extraviados, dañados o averiados del vehículo, además de las sanciones correspondientes.

Por otra parte, el artículo 265 del Código Penal colombiano contempla el delito de daño en bien ajeno. La norma sanciona a quien destruya, inutilice o cause daños a un bien mueble o inmueble de otra persona. La eventual responsabilidad penal dependerá de la investigación y de que se acrediten los elementos del delito.

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En este caso, si se demuestra que el vehículo sufrió daños durante la custodia o como consecuencia de una actuación irregular de un funcionario, podrían existir responsabilidades que deberán establecer las autoridades competentes.