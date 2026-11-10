Cámara de Comercio de Bucaramanga alerta por riesgo de cierre de servicios de la Foscal

La difícil situación financiera que atraviesa la Clínica Foscal de Floridablanca, encendió las alarmas en el sector empresarial de Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga advirtió sobre las consecuencias que podría tener esta crisis para el sistema de salud en el departamento y pidió al Gobierno Nacional intervenir para garantizar la continuidad de los servicios médicos.

La preocupación se conoció luego de que la propia organización de salud Foscal enviara una comunicación al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y al Ministerio de Salud, en la que solicitó una intervención urgente ante el incumplimiento y los retrasos en los pagos de las entidades responsables de financiar la atención de los pacientes.

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La institución reveló que tiene una cartera pendiente de recaudo cercana a los $600.000 millones, de los cuales aproximadamente el 90 % corresponde a obligaciones de Nueva EPS, FOMAG y Famisanar.

Clínica Foscal de Floridablanca podría cerrar por millonaria deuda de Nueva EPS y Fomag #MañanasBlu https://t.co/PvwNbbe5bw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 9, 2026

Frente a este panorama, la Cámara de Comercio de Bucaramanga manifestó que lo que está en juego trasciende la sostenibilidad financiera de una institución médica y compromete la atención de miles de ciudadanos, la generación de empleo y la capacidad de Santander para ofrecer servicios especializados de salud.

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La entidad destacó que la Foscal se ha consolidado como un referente médico para la región, Colombia y el mundo, gracias a su infraestructura, talento humano especializado y trayectoria de 50 años.

Por esta razón, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las entidades responsables de los pagos para que, de manera articulada, establezcan soluciones que permitan normalizar la cartera, definir compromisos con plazos concretos y garantizar la continuidad de los servicios.

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🚨La difícil situación financiera que nos expone la FOSCAL genera preocupación en Santander. Hablamos de una institución que se ha consolidado como estandarte de la excelencia médica, referente de la región para Colombia y el mundo, y motivo de orgullo para todos los… — Cámara de Comercio de Bucaramanga (@CCBucaramanga) November 7, 2026

La Cámara advirtió que una eventual interrupción de los servicios de la institución "tendría repercusiones que irían más allá del sector hospitalario, con efectos sobre el empleo, los proveedores, la confianza empresarial y la atención de pacientes de Santander y otros departamentos".

La preocupación ahora está centrada en las respuestas del Gobierno Nacional y de las EPS deudoras, ante una situación financiera que amenaza la sostenibilidad de una de las instituciones de salud más importantes del nororiente colombiano.

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La clínica advirtió que esta situación ha afectado directamente su flujo de caja y ha dificultado el cumplimiento oportuno de compromisos esenciales para su funcionamiento, entre ellos el pago de la nómina de trabajadores y profesionales de la salud, las obligaciones con proveedores de medicamentos e insumos y la adquisición de los recursos.

HOSPITALES Y CLÍNICAS NO PUEDEN SEGUIR CARGANDO SOLOS CON LA CRISIS DE LA SALUD



Hacemos un llamado urgente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que, de manera articulada con el Gobierno Departamental, las EPS y los prestadores, encontremos… pic.twitter.com/06rd0iUqSi — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) November 7, 2026

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Según las cifras entregadas por la FOSCAL, anualmente atiende cerca de 664.423 consultas, 28.706 egresos hospitalarios y 21.081 procedimientos quirúrgicos. A esto se suman 321.069 actividades de promoción y mantenimiento de la salud, 27.832 consultas oncológicas y 6.583 tratamientos de quimioterapia y radioterapia.