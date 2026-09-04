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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ambulancia de la Foscal fue inmovilizada con cepo por mal parqueo frente a urgencias

Ambulancia de la Foscal fue inmovilizada con cepo por mal parqueo frente a urgencias

Residentes y conductores denuncian que el mal parqueo de las ambulancias frente al área de urgencias de la Foscal genera serios problemas de movilidad.

ambulancia foscal cepo.jpg
Instalan cepo a ambulancia de la Foscal
// Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

Residentes del sector El Bosque, en Floridablanca, denuncian que el mal parqueo de ambulancias y vehículos particulares frente al área de urgencias de la Clínica Foscal está generando congestiones constantes en este corredor vial.

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La situación se presenta, principalmente, sobre la carrera 23, entre la transversal El Bosque y la calle 158, donde, según los habitantes, las ambulancias permanecen estacionadas durante varios minutos mientras esperan para recoger nuevamente las camillas, reduciendo la movilidad en una zona de alto flujo vehicular.

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La denuncia tomó fuerza en las últimas horas luego de que agentes de la Dirección de Tránsito de Floridablanca instalaran un cepo a una ambulancia de la Clínica Foscal que se encontraba mal parqueada frente al servicio de urgencias.

Una residente del sector aseguró que la problemática se presenta prácticamente todos los días y que, pese a que existe una bahía habilitada para facilitar el estacionamiento de estos vehículos, las ambulancias continúan ocupando el carril destinado a la circulación.

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“Estamos cansados de que a toda hora estén vehículos particulares y ambulancias parqueadas. La Alcaldía habilitó un carril para que giraran a la derecha sin necesidad de esperar el semáforo, pero esto se ha convertido en un dolor de cabeza para los residentes”, señaló.

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La habitante explicó que las ambulancias llegan a urgencias, dejan al paciente y posteriormente algunos conductores dejan el vehículo estacionado durante varios minutos mientras regresan por la camilla.

Los residentes advierten que esta situación termina afectando no solo a quienes viven en el sector, sino también a conductores y usuarios que transitan por este punto, especialmente durante las horas de mayor congestión.

Ahora, esperan que las autoridades de tránsito mantengan los controles y que se adopten medidas para evitar que el acceso a urgencias de la clínica termine afectando la movilidad del sector.

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