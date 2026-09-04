Ambulancia de la Foscal fue inmovilizada con cepo por mal parqueo frente a urgencias

Residentes del sector El Bosque, en Floridablanca, denuncian que el mal parqueo de ambulancias y vehículos particulares frente al área de urgencias de la Clínica Foscal está generando congestiones constantes en este corredor vial.

La situación se presenta, principalmente, sobre la carrera 23, entre la transversal El Bosque y la calle 158, donde, según los habitantes, las ambulancias permanecen estacionadas durante varios minutos mientras esperan para recoger nuevamente las camillas, reduciendo la movilidad en una zona de alto flujo vehicular.

La denuncia tomó fuerza en las últimas horas luego de que agentes de la Dirección de Tránsito de Floridablanca instalaran un cepo a una ambulancia de la Clínica Foscal que se encontraba mal parqueada frente al servicio de urgencias.

Una residente del sector aseguró que la problemática se presenta prácticamente todos los días y que, pese a que existe una bahía habilitada para facilitar el estacionamiento de estos vehículos, las ambulancias continúan ocupando el carril destinado a la circulación.



Autoridades de tránsito instalaron un cepo a una ambulancia de la Clínica Foscal, luego de encontrarla mal parqueada en el sector El Bosque, en Floridablanca. Residentes de la zona han denunciado reiterados problemas de movilidad debido al parqueo de ambulancias #MañanasBlu pic.twitter.com/ogbfV7rZDB — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 4, 2026

“Estamos cansados de que a toda hora estén vehículos particulares y ambulancias parqueadas. La Alcaldía habilitó un carril para que giraran a la derecha sin necesidad de esperar el semáforo, pero esto se ha convertido en un dolor de cabeza para los residentes”, señaló.

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La habitante explicó que las ambulancias llegan a urgencias, dejan al paciente y posteriormente algunos conductores dejan el vehículo estacionado durante varios minutos mientras regresan por la camilla.

Los residentes advierten que esta situación termina afectando no solo a quienes viven en el sector, sino también a conductores y usuarios que transitan por este punto, especialmente durante las horas de mayor congestión.

Ahora, esperan que las autoridades de tránsito mantengan los controles y que se adopten medidas para evitar que el acceso a urgencias de la clínica termine afectando la movilidad del sector.