Arriendos en El Poblado de Medellín aumentaron un 57,5 %: comprar exige 19 años de sueldo

Comprar o arrendar vivienda en Medellín es cada vez más difícil frente a los ingresos del hogar. El arriendo en El Poblado se disparó 57,5% en cuatro años y comprar apartamento exige 19 años de sueldo, superando indicadores de París, Tokio y Londres

Acceder a una vivienda propia o pagar un arriendo en Medellín se ha convertido en un reto económico que supera las proyecciones de los ciudadanos y los indicadores de varias capitales del mundo. De acuerdo con datos del Observatorio Inmobiliario Catastral de la ciudad y análisis del sector, los costos habitacionales en zonas como El Poblado, así como en el promedio general del municipio, han registrado incrementos acelerados que contrastan con el ritmo de ingresos de los hogares.

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Cifras de dicho observatorio indican que el valor del metro cuadrado de arriendo en El Poblado pasó de cerca de 15.800 pesos en 2014 a más de 53.000 pesos en julio de 2026. Al descontar la inflación, el incremento real fue del 76,2 %, con una aceleración inusitada: mientras que entre 2014 y 2022 el precio real subió un 11,9 %, en los cuatro años siguientes aumentó un 57,5 %, lo que evidencia que el encarecimiento se intensificó en la mitad del tiempo.

En cuanto a la adquisición de propiedad raíz, un estudio de la firma de tecnología inmobiliaria KEIA señala que una persona en Medellín necesitaría 19,4 años de sueldo familiar neto para comprar un inmueble de 90 metros cuadrados. Este indicador ubica a la capital antioqueña como la segunda ciudad más costosa de un listado internacional en relación con los ingresos, superando a urbes como París (17 años), Londres (16,7 años) y Tokio (16 años), e incluso por encima de Bogotá, donde el cálculo se sitúa en 16,2 años.



Al evaluar las causas de esta dinámica, el analista económico e investigador Iván Montoya explicó que la cifra responde a la brecha entre el ingreso promedio del hogar y el costo de los inmuebles. El experto señaló que el fenómeno está impulsado por el atractivo de Medellín para nacionales y extranjeros, lo que presiona la demanda ante una oferta limitada, sumado a factores como la gentrificación y la especulación de precios en zonas de altos ingresos.

“El asunto es revelador en términos de que el precio de la vivienda en Medellín ha crecido significativamente. ¿Por qué ha crecido? Ya habría que mirar cuáles son los determinantes de ese incremento en el precio de la vivienda. Pues por un lado está la valorización. Es cierto pues que Medellín se ha vuelto una ciudad atractiva como digamos lugar de destino para vivir”, dijo el experto.

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Ante un panorama donde los arriendos y la finca raíz crecen por encima de los salarios, el debate del ordenamiento territorial se centra en la necesidad de habilitar nuevos espacios que permitan ampliar la oferta inmobiliaria y equilibrar el mercado en la capital antioqueña.