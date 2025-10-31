Ayer hubo 370 comparendos y 340 inmovilizaciones de motos: Galán dice que no negociará

Tras una jornada de bloqueos y protestas por parte de motociclistas en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán se mantuvo firme en las restricciones temporales implementadas para el fin de semana de Halloween. En una entrevista con Mañanas Blu, con Nestor Morales, el mandatario confirmó que, a pesar de las amenazas de nuevos bloqueos, las medidas de seguridad no se levantarán y la autoridad se ejercerá.

El detonante de la tensión son las medidas que prohíben el parrillero y restringen la circulación nocturna de motos (de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.) en corredores viales principales. Ayer, las protestas, que según el alcalde involucraron a unas "mil o un poco más" de motos, resultaron en 370 comparendos y 340 inmovilizaciones.

"No vamos a negociar": la postura de la Alcaldía de Bogotá

El alcalde Galán fue enfático en que la administración no cederá ante las presiones y que las normas deben cumplirse. "Nosotros hemos tenido diálogo con algunos actores, estamos dispuestos a seguir avanzando en diálogo, pero no vamos a negociar", afirmó.

Ante las amenazas de nuevas movilizaciones para hoy, lideradas por figuras como Erickson Arias, Galán respondió que no acepta amenazas y que la policía actuará si es necesario. "Mi respuesta es que yo tengo que ejercer autoridad y no aceptamos amenazas. Aquí vamos a pedir a la policía que actúe cuando sea necesario", señaló. Ayer, además de las sanciones de tránsito, se realizaron cuatro capturas por hechos de violencia.



"Hay que ejercer control a todos los actores viales, incluidas las motos, y ellos no están por encima de la ley", puntualizó Galán.

Estos son los lugares en los que habrá protestas hoy viernes en Bogotá

Halloween y las "rodadas del terror": La justificación de las medidas

El mandatario defendió las restricciones como una medida "puntual" y "temporal" necesaria para garantizar la seguridad en un fin de semana particularmente complejo. Bogotá enfrenta 35 eventos de alta complejidad, incluyendo conciertos de Shakira, Morat y Alejandro Fernández, lo que limita la capacidad policial.

El objetivo principal es prevenir las llamadas "rodadas del terror", movilizaciones masivas de motociclistas que, según Galán, ponen en riesgo a la ciudadanía.

"Recordemos que el Halloween es la fiesta de los niños, y en la fiesta de los niños hemos visto muchos casos de hechos de violencia (...) inclusive el año pasado hubo un homicidio en un caso, entonces por eso tomamos la medida", explicó el alcalde.Sobre la prohibición del parrillero, Galán aclaró que, si bien los estudios indican que una medida permanente pierde efectividad, "una medida puntual, en un momento dado, sí puede tener impacto según estudios que había y lo que nos ayuda es a reducir el riesgo de que precisamente ocurran este tipo de rodadas".



El impacto económico y la confusión de los corredores

El sector comercial, a través de Fenalco Bogotá, expresó su preocupación por el "inmenso" impacto económico de la medida sobre los trabajadores que se movilizan en moto. Solicitaron levantar la restricción o crear excepciones para los empleados.

El alcalde desestimó esta petición y aseguró que la medida no se cambiará. Sostuvo que el gremio comercial podría estar malinterpretando el alcance del decreto.

"No, no vamos a cambiar la medida. (...) Tal vez FENACO Bogotá no conoció el detalle del decreto, porque nosotros no estamos restringiendo, repito, las motos en toda la ciudad en ese horario", aclaró. Galán insistió en que la restricción nocturna es solo en vías principales (como la Autopista Norte, Av. Boyacá o la Calle 80) y que existen múltiples corredores alternos habilitados (como la Carrera 50, la Carrera 13 o la Calle 72).

"Infortunadamente (...) la gente se queda con parte de la información, y pues sale obviamente a protestar porque dicen, 'me están prohibiendo moverme en moto por completo en Bogotá durante la noche'. No es cierto, eso no es cierto", concluyó.