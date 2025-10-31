Protestas programadas para hoy en Bogotá por la restricción a motociclistas en Halloween

Bogotá amaneció este viernes bajo la expectativa de nuevas movilizaciones y plantones convocados por grupos de motociclistas que rechazan las restricciones impuestas por la Alcaldía en el marco del Decreto 528 de 2024. La norma, vigente desde el jueves y hasta el próximo lunes festivo, prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante y restringe su tránsito entre las 20:00 y las 5:00 horas en dieciocho corredores principales de la capital.

“Necesito a los dos millones de motociclistas, a todos los de los clubes, absolutamente todos, porque nos vieron la cara. Y esto debe quedar claro, señor Galán: si no hay motos, no hay carros en la calle”, dijo Ericson Arias, vocero de los motociclistas.

Durante la jornada de hoy, viernes 31 de octubre, se esperan al menos cinco concentraciones en distintos puntos de la ciudad, según reportes ciudadanos y convocatorias difundidas en redes sociales:

Manifestación en contra del Decreto 528 Hora: 4:30 a. m.

Lugar: Avenida Villavicencio con Autopista Sur Plantón “Galán, el mundo nos mira” Hora: 6:30 a. m.

Lugar: Ágora, Avenida Esperanza #38-47 Movilización UD Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Universidad Distrital, sede Macarena Triki Triki Halloween Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Plaza de Bolívar Rodada del Terror Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Estadio El Campín

El jueves, diversos grupos de motociclistas bloquearon varias vías principales de la ciudad, entre ellas la Avenida Boyacá, la Carrera Séptima y la NQS, lo que generó graves congestiones, actos de vandalismo y choques con la Policía. Los manifestantes afirman que la medida afecta a miles de trabajadores nocturnos que dependen de la motocicleta como medio de transporte o herramienta laboral.



La Secretaría de Movilidad advirtió que quienes incumplan la restricción podrán recibir una multa de 604.100 pesos y la inmovilización del vehículo. No obstante, están exentas las motocicletas pertenecientes a la Fuerza Pública, organismos de socorro, seguridad privada, domicilios, mensajería y transporte de personas con discapacidad.

Según las autoridades, el decreto busca “proteger la vida y el orden público” durante el fin de semana de Halloween, una fecha en la que históricamente aumentan los siniestros viales y los delitos asociados al uso de motocicletas.

Entre 2022 y 2024, los accidentes mortales en estas fechas dejaron entre 14 y 16 víctimas, de las cuales ocho de cada diez eran motociclistas. Además, los homicidios cometidos por personas que se movilizaban en moto crecieron un 21 %, y los hurtos a personas aumentaron un 4 % en ese mismo periodo.

A pesar de las advertencias, los motociclistas insisten en mantener las movilizaciones durante el fin de semana. En redes sociales circulan convocatorias para extender las protestas si la Alcaldía no revisa las restricciones.

Las autoridades distritales recomiendan a los ciudadanos planear sus desplazamientos con antelación y estar atentos a los reportes de movilidad para evitar afectaciones por los bloqueos previstos durante el día.