Restricción de motos en Bogotá durante Halloween: las vías por las que está prohibido circular

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció una serie de medidas excepcionales para el fin de semana de Halloween 2025, con el fin de garantizar la seguridad vial y el orden público. De acuerdo con el Decreto Distrital 528 de 2025, se restringirá la circulación de motocicletas con acompañante desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, así como el tránsito de motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. en los principales corredores de la ciudad.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, explicó en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu que la decisión responde a un análisis de los comportamientos viales y de seguridad registrados en años anteriores durante la celebración de Halloween.

Esta restricción se hace debido a que, en los últimos años, durante este fin de semana se han presentado diferentes situaciones en la ciudad. La medida busca mantener el orden público y proteger la vida precisó Díaz.

Caravanas del terror y siniestralidad: el origen de la medida

La funcionaria enfatizó que la restricción es de carácter transitorio y preventivo, y se centra en evitar hechos como los ocurridos en años pasados con las llamadas “Caravanas del Terror”, recorridos masivos de motociclistas disfrazados que, según las autoridades, han generado desorden, accidentes y actos de violencia.



“Estas caravanas generan condiciones de riesgo, pues muchos conductores no usan casco, conducen a alta velocidad y no respetan las normas de tránsito”, explicó la secretaria.De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Movilidad, entre 2022 y 2024 se registraron entre 14 y 16 víctimas fatales cada año durante el fin de semana de Halloween, y en ocho de cada diez siniestros mortales estuvo involucrado un motociclista.

Solo en 2024, el 73 % de las muertes nocturnas de motociclistas ocurrió entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., un patrón que motivó la aplicación de restricciones específicas para las horas de mayor riesgo.

“No queremos repetir la historia del año pasado, cuando tuvimos que lamentar 16 muertes. Queremos que Halloween sea una celebración tranquila para los niños y las familias”, subrayó Díaz.

Las vías restringidas y las excepciones

La restricción de motocicletas durante el puente festivo aplicará en 20 corredores viales principales, entre ellos la Autopista Norte, la Autopista Sur, la NQS, la Avenida Boyacá, la Avenida Ciudad de Cali, la Calle 26, la Avenida Las Américas, la Avenida Suba, la Calle 80 y la Carrera Séptima.

Durante las noches comprendidas entre el jueves 30 de octubre y el lunes 3 de noviembre, las motos no podrán circular por estos tramos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m.

No obstante, el decreto contempla excepciones para la Fuerza Pública, organismos de emergencia y socorro, seguridad privada, servicios de aseguradoras, transporte de personas con discapacidad y servicios de mensajería y domicilios debidamente identificados.

“La idea no es afectar a quienes necesitan trabajar. Los domiciliarios y mensajeros con identificación visible podrán movilizarse, siempre y cuando cumplan con las normas”, aclaró la secretaria.

#Video Este es el parorama en inmediaciones del Portal Américas por cuenta de las manifestaciones de motociclistas en Bogotá.



Plan de control y operativos en la ciudad

Durante los días de vigencia de la medida, la Administración Distrital desplegará un plan integral de control en toda la capital. Según el anuncio de la Secretaría de Movilidad, se contará con 2.000 uniformados de la Policía Metropolitana, 180 unidades por noche entre agentes de tránsito y guías, y 15 puestos de control distribuidos estratégicamente en distintos puntos.

El propósito, según la funcionaria, es prevenir siniestros viales, reducir los hurtos y garantizar una movilidad segura para todos los bogotanos.

Queremos ser más eficientes en el control. Con estas restricciones tendremos una mayor cobertura y presencia en las vías. Se trata de prevenir, no de sancionar explicó Díaz.

Reacciones y llamados a la calma

La medida ha generado reacciones entre los moteros y diferentes sectores ciudadanos, algunos de los cuales han manifestado su inconformidad mediante bloqueos y protestas. Frente a ello, la secretaria fue enfática:

“Los bloqueos no están permitidos. Si se presentan, se aplicarán las medidas correspondientes. Este es un ejercicio de corresponsabilidad: pedimos que todos contribuyan a evitar tragedias.”La restricción de motos en Bogotá durante Halloween 2025 se enmarca en la estrategia de la Alcaldía Mayor para fortalecer la seguridad vial y la convivencia ciudadana durante una de las fechas más complejas del año.