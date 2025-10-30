Motociclistas agredieron al 'Ojo de la noche' y camarógrafo de Noticias Caracol en Bogotá

En medio de las protestas por las restricciones a motociclistas decretadas por la Alcaldía de Bogotá para el puente festivo de Halloween, se registró una agresión contra el periodista Edward Porras, conocido como el 'Ojo de la Noche' de Blu Radio, y contra un camarógrafo de Noticias Caracol que lo acompañaba.

El hecho ocurrió en la noche del 29 de octubre en la localidad de Fontibón, en el sector conocido como el parqueadero de Los Tres Elefantes, donde centenares de motociclistas se concentraron durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves para manifestar su inconformidad con las medidas impuestas por el Distrito.



Agresiones con piedras

Según el relato del propio Porras en Blu Radio, los ánimos se caldearon cuando un grupo de aproximadamente 300 motociclistas bloqueó parcialmente la Avenida Boyacá con calle 20. Aunque algunos manifestantes se acercaron inicialmente al equipo periodístico para expresar su malestar por las restricciones, otros reaccionaron de manera violenta, lanzando piedras y monedas. Durante el ataque, el camarógrafo de Noticias Caracol fue golpeado e intentaron romper su cámara.

“Nos llamaban para contar su inconformidad, pero de repente varios comenzaron a agredirnos sin razón”, relató el periodista.

Lo que inicialmente era una manifestación pacífica, se opacó por estos motociclistas que reaccionaron con violencia.



Vale recordar que esta medida de la Alcaldía de Bogotá prohíbe el transporte de parrillero y restringen la circulación de motos entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la madrugada por los principales corredores viales de la capital.

De acuerdo con Porras, muchos manifestantes argumentaron que las restricciones afectan las tradicionales “rodadas” de Halloween, en las que acostumbran recorrer la ciudad disfrazados. Algunos afirmaron que no aceptarán las disposiciones y planean nuevas movilizaciones e incluso bloqueos en diferentes puntos de Bogotá durante las primeras horas de este jueves.

La medida, que empezó a regir desde las cero horas de este jueves, 30 de octubre, y se extenderá hasta el lunes, 3 de noviembre, busca reducir los riesgos de desorden público y mejorar la seguridad durante las celebraciones de Halloween.

Video de la manifestación de motociclistas: