Restringen motos con parrillero en Bogotá: prohíben su circulación durante cinco días

En menos de dos días se llevará a cabo la celebración del Halloween o día de las brujas, donde niños, jóvenes y adultos salen a las calles con el fin de pedir dulces, mostrar sus mejores disfraces y festejar hasta altas horas de la noche. Frente a esto, la Alcaldía de Bogotá hizo un importante anunció que afectará a aquellos que se movilizan en moto.

Entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, en Bogotá se restringirá la circulación de motocicletas con parrillero y prohibirá el tránsito de todas las motos entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de esos días en avenidas principales.

Además, se instalarán 15 puestos de control y se dispondrán de 2.000 policías y 180 unidades de tránsito.

Noticia en desarrollo...

