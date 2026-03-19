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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / IGAC aclara límites al alza del predial por ajuste de avalúos tras denuncias en Santander

IGAC aclara límites al alza del predial por ajuste de avalúos tras denuncias en Santander

En 67 municipios de Santander, dueños de predios rurales han denunciado incrementos exagerados del impuesto predial tras la actualización catastral.

Reclamos en San Gil por aumento del predial.jpg
Blu Radio. Reclamos en San Gil por aumento del predial //Foto: captura de video Alcaldía de San Gil
Por: Verónica Rincón
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Actualizado: 19 de mar, 2026

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