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Blu Radio  / Nación  / Defensoría tras anuncio de disidencias de ‘Mordisco’: "Castiga a las comunidades"

Defensoría tras anuncio de disidencias de ‘Mordisco’: "Castiga a las comunidades"

La Defensoría del Pueblo lamentó la decisión de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ de restringir el ingreso de organismos humanitarios y de verificación a territorios bajo su influencia, al advertir que esta medida agrava la situación de la población civil.

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