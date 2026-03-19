Defensoría tras anuncio de disidencias de ‘Mordisco’: "Castiga a las comunidades"

A través de un comunicado, la Defensoria de pueblo lamentó el anuncio de las disidencias de ‘mordisco’ al asegurar que impedir o condicionar la presencia de misiones humanitarias limita la protección de las comunidades en zonas afectadas por el conflicto armado.

“Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento”, señaló la Defensoría.

En ese sentido, la entidad fue enfática en advertir que este tipo de decisiones no solo afectan su labor institucional, sino que tienen consecuencias directas sobre la población. “Restringir a la Defensoría del Pueblo no solo afecta el ejercicio de nuestra función constitucional, sino que en la práctica termina castigando a las comunidades”.

Además, manifestó su preocupación por lo que califican como intentos de deslegitimar y obstaculizar su trabajo en los territorios, así como por los posibles riesgos para sus funcionarios, quienes, según indicaron, desarrollan una labor “técnica, humana y rigurosa” en contextos complejos.



La Defensoría reiteró que sus acciones humanitarias se rigen por principios de “imparcialidad, independencia y autonomía”, y están orientadas a la protección de los derechos humanos, el respeto del DIH y la construcción de paz.

Este pronunciamiento se da luego de que las disidencias de ‘Mordisco’ anunciaran la restricción del ingreso de la Defensoría, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP-OEA a las zonas donde tienen presencia, argumentando supuestas violaciones a la neutralidad y filtraciones de información que, según el grupo, habrían facilitado operaciones militares en su contra.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró su disposición de continuar adelantando labores humanitarias en el territorio y mantener su compromiso con la protección de la dignidad humana en medio del conflicto armado.

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“La Defensoría mantiene su compromiso indeclinable con la protección de la dignidad humana en medio del conflicto armado y continúa en plena disposición de seguir adelantando su labor humanitaria”, concluyó.