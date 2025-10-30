Protestas en Bogotá hoy por motociclistas: vías afectadas por manifestaciones

Desde la madrugada de este jueves, varios grupos de motociclistas salieron a las calles de Bogotá para rechazar el decreto emitido por la Alcaldía Mayor que limita su circulación en el puente festivo de Halloween.

Las concentraciones comenzaron en distintos sectores del sur y occidente de la ciudad y los participantes anunciaron que continuarán las movilizaciones en el transcurso del día.

De acuerdo con reportes del Ojo de la Noche de Blu Radio, las primeras vías afectadas fueron la calle 20 con avenida Boyacá, a la altura del sector conocido como Los Tres Elefantes, y la autopista Sur con avenida Villavicencio, donde decenas de motociclistas bloquearon el paso de vehículos.

Los manifestantes protestan contra el decreto 528 de 2025, que impone la prohibición del parrillero y restringe totalmente la circulación de motos entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. durante los días del puente festivo.

Según explicaron, las medidas limitan su posibilidad de trabajar y de desplazarse libremente, especialmente para quienes usan la motocicleta como medio de sustento.

Uno de los voceros aseguró: “No estamos de acuerdo y no vamos a permitir que se cumpla el decreto. Nos afecta a todos los domiciliarios, mensajeros y trabajadores nocturnos”.