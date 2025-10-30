En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas
Acuerdo comercial EEUU - China
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Protestas en Bogotá hoy por motociclistas: vías afectadas por manifestaciones
EN VIVO

Protestas en Bogotá hoy por motociclistas: vías afectadas por manifestaciones

Desde primera hora de este jueves, 30 de octubre, diferentes grupos de moteros convocan a protestas en Bogotá.

Por: Redacción BLU RadioEmisora de radio en Colombia 
|
Protestas en Bogotá hoy jueves por motociclistas
Protestas en Bogotá hoy jueves por motociclistas
Foto: suministrada

Desde la madrugada de este jueves, varios grupos de motociclistas salieron a las calles de Bogotá para rechazar el decreto emitido por la Alcaldía Mayor que limita su circulación en el puente festivo de Halloween.

Las concentraciones comenzaron en distintos sectores del sur y occidente de la ciudad y los participantes anunciaron que continuarán las movilizaciones en el transcurso del día.

De acuerdo con reportes del Ojo de la Noche de Blu Radio, las primeras vías afectadas fueron la calle 20 con avenida Boyacá, a la altura del sector conocido como Los Tres Elefantes, y la autopista Sur con avenida Villavicencio, donde decenas de motociclistas bloquearon el paso de vehículos.

Los manifestantes protestan contra el decreto 528 de 2025, que impone la prohibición del parrillero y restringe totalmente la circulación de motos entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. durante los días del puente festivo.

Según explicaron, las medidas limitan su posibilidad de trabajar y de desplazarse libremente, especialmente para quienes usan la motocicleta como medio de sustento.

Uno de los voceros aseguró: “No estamos de acuerdo y no vamos a permitir que se cumpla el decreto. Nos afecta a todos los domiciliarios, mensajeros y trabajadores nocturnos”.

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 30 de oct, 2025
REFRESCAR
  • 07:47 a. m.

    En la avenida Villavicencio con Autopista Sur se suspende la etapa de diálogo en el punto, según la Secretaría de Movilidad.

  • 07:41 a. m.
    Motociclistas se movilizan a esta hora por la Autopista Norte, a la altura de la calle 100, en sentido sur - norte

    Motociclistas se movilizan a esta hora por la Autopista Norte, a la altura de la calle 100, en sentido sur - norte

  • 07:33 a. m.
    Las razones de la Alcaldía de Bogotá para imponer la medida

    1. Medida preventiva y transitoria:

      “La restricción es temporal y busca garantizar la seguridad, el orden público y la protección de la vida durante el fin de semana de Halloween.”

    2. Motivo principal — reducción de siniestros:

      • Entre 2022 y 2024 se registraron entre 14 y 16 muertes en accidentes de tránsito durante este mismo puente.
      • 8 de cada 10 siniestros fatales involucraron a motociclistas.

    3. Caravanas del Terror:

      “Estas caravanas generan caos y riesgo, porque muchos de sus participantes no usan casco, exceden la velocidad y desobedecen las normas.”

    4. Horarios y corredores con restricción:

      • De 8:00 p. m. a 5:00 a. m. no se podrá circular en 20 vías principales, entre ellas: Autopista Norte y Sur, NQS, Avenida Boyacá, Calle 26, Avenida Suba, Calle 80 y Carrera Séptima.
      • Además, no se permitirá llevar acompañante (parrillero) desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre.

    5. Excepciones contempladas:

      • Fuerza Pública, organismos de emergencia, seguridad privada, aseguradoras, transporte de personas con discapacidad y servicios de mensajería o domicilios debidamente identificados.
    6. Plan de control:
      • Se desplegarán 2.000 policías, 180 agentes de tránsito y 15 puestos de control cada noche.
      • Enfatizó que el propósito no es sancionar, sino “prevenir y mantener la calma en la ciudad”.

    7. Mensaje a los motociclistas inconformes:

      “Los bloqueos no están permitidos. Entendemos la molestia, pero esta es una medida para evitar tragedias. No queremos repetir las cifras del año pasado.”

  • 07:24 a. m.
    Actualización vías afectadas por protestas

    Reporte TransMilenio Corte 7:15 a.m.

    • Av Américas con carrera 49

    Por bloqueos sobre el corredor, los servicios zonales activan desvíos y la flota troncal inicia retornos a la altura de la calle 13 con carrera 49.

    • Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali

    Por manifestación ajena a la operación sobre el corredor, rutas zonal activan desvíos y flota troncal.

    Cerramos las estaciones Puente Aranda, Distrito Grafiti, Pradera-Plaza Central , Marsella, Av. Américas con Av. Boyacá, Mandalay, Banderas, transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio bonito y Portal Américas.

    Suspendemos alimentación en Portal Américas y Banderas.

    • Carrera 79 con Calle 39a sur

    A la hora continua el bloqueo en la vía, siguen activos los desvíos en servicios de TransMiZonal y la ruta alimentadora 8-4 Corabastos.

    • Carrera séptima con calle 32

    Persisten los bloqueos sobre el corredor, los servicios de buses zonales continúan en desvíos.

    • Autopista sur con Av. Villavicencio

    Por manifestación ajena a la operación, continúan los desvíos de la flota zonal en el sector..

  • 07:13 a. m.
    TransMilenio cierra portal Américas

    Por protestas de motociclistas, TransMilenio confirmó que el portal Américas no está prestando servicio. Además:

    • Suspensión temporal de los alimentadores
    • ⁠Cerradas estación Banderas y estaciones de Puente Aranda.

  • 06:55 a. m.
    Distrito acompaña primeras concentraciones de motos

    Según el Distrito, desde la Secretaría de Gobierno ya están acompañando dos puntos de concentración por los motociclistas:

    • ⁠Carrera 7 con calle 32
    • ⁠AutoSur con Villavicencio

  • 05:59 a. m.
    Inician primeras convocatorias en Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad