Protestas en Bogotá hoy por motociclistas: vías afectadas por manifestaciones

Reporte TransMilenio Corte 7:15 a.m.
- Av Américas con carrera 49
Por bloqueos sobre el corredor, los servicios zonales activan desvíos y la flota troncal inicia retornos a la altura de la calle 13 con carrera 49.
- Av. Villavicencio con Av. Ciudad de Cali
Por manifestación ajena a la operación sobre el corredor, rutas zonal activan desvíos y flota troncal.
Cerramos las estaciones Puente Aranda, Distrito Grafiti, Pradera-Plaza Central , Marsella, Av. Américas con Av. Boyacá, Mandalay, Banderas, transversal 86, Biblioteca Tintal, Patio bonito y Portal Américas.
Suspendemos alimentación en Portal Américas y Banderas.
- Carrera 79 con Calle 39a sur
A la hora continua el bloqueo en la vía, siguen activos los desvíos en servicios de TransMiZonal y la ruta alimentadora 8-4 Corabastos.
- Carrera séptima con calle 32
Persisten los bloqueos sobre el corredor, los servicios de buses zonales continúan en desvíos.
- Autopista sur con Av. Villavicencio
Por manifestación ajena a la operación, continúan los desvíos de la flota zonal en el sector..