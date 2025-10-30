Alcaldía de Bogotá mantiene restricciones para motociclistas en Halloween pese a bloqueos

La Alcaldía de Bogotá confirmó que mantendrá las restricciones para motociclistas durante el puente de Halloween, pese a las manifestaciones registradas en algunos puntos de la ciudad. El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que la decisión “no se tomó de un momento para otro” y que responde a alertas tempranas de riesgo sobre eventos masivos que podrían alterar el orden público.

“Esta medida representa el reconocimiento de unas preocupaciones y de unos riesgos que enfrenta el resto de la ciudadanía”, afirmó Restrepo, quien defendió la necesidad de preservar la tranquilidad durante una de las fechas más críticas del año en materia de seguridad.Según el funcionario, la restricción temporal —que impide el tránsito de motocicletas con parrillero durante el fin de semana de Halloween— busca garantizar la convivencia y prevenir incidentes violentos registrados en años anteriores. En 2023, recordó, se presentaron casos de agresiones y vandalismo en caravanas de motociclistas disfrazados.

“El año pasado, tan solo en la calle 26 con Avenida Caracas, unas personas disfrazadas dispararon desde una moto y mataron a un hombre. También hubo ciudades donde se perdió totalmente el control”, puntualizó.

Movilidad afectada, pero sin bloqueos permanentes

Pese a los reportes ciudadanos sobre dificultades en la movilidad, Restrepo negó que existan bloqueos generalizados en la capital. Indicó que las autoridades han reaccionado rápidamente ante cada concentración de motociclistas.

“Hoy solo tengo una alerta temprana en Madelena. En el resto de los lugares, el tráfico está fluyendo o iniciando su fluidez”, precisó el secretario. El funcionario explicó que, aunque algunas vías —como la Avenida 68 y las Américas— se vieron congestionadas, los bloqueos fueron desmontados sin necesidad de usar la fuerza. Según dijo, las unidades de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Movilidad han mantenido el control de los corredores principales.



En el Ágora hay presencia de la UNDEMO, pero no hemos tenido que usar ni agua ni gases. Ante la llegada de la Policía, los manifestantes se movilizaron pacíficamente señaló Restrepo.

Una restricción temporal, no una política permanente

El secretario reiteró que la medida no busca castigar a los motociclistas, sino prevenir alteraciones del orden público durante un fin de semana con alta carga de eventos: concierto de Shakira, más de una decena de partidos de fútbol, actividades nocturnas y la tradicional celebración de Halloween.

“Lo que le estamos pidiendo a esos usuarios de motos que son cumplidores de la ley es que aporten durante este fin de semana, que es muy complejo para la ciudad”, dijo.Frente a las críticas por afectar a miles de ciudadanos que usan la moto como medio de transporte familiar o laboral, Restrepo insistió en que la restricción es una contribución temporal en favor de los ocho millones de bogotanos.

Publicidad

“No hay un grupo particular de la ciudad que no tenga que también aportar a la sana convivencia. Esta medida es incómoda, sí, pero es una contribución para la funcionalidad de Bogotá”, sostuvo. Asimismo, descartó que la administración esté contemplando mantener la medida de manera indefinida o extenderla a otras fechas del calendario festivo. “Las decisiones se toman con base en análisis de riesgo, no en gustos o caprichos. La moto llegó a la ciudad para quedarse y es un actor urbano clave”, enfatizó.



Seguridad infantil y cultura ciudadana

Uno de los argumentos centrales de la Alcaldía es la protección de los niños durante la celebración del 31 de octubre, día en que se presentan gran cantidad de actividades familiares en el espacio público. Restrepo recordó que en años anteriores las caravanas de motociclistas “desnaturalizaron la celebración” al generar temor en la ciudadanía.

“Queremos recuperar el Día de los Niños para los niños. La convivencia también implica pensar en ellos”, manifestó el funcionario.La administración distrital insiste en que el reto a largo plazo es fortalecer la cultura de movilidad responsable y el respeto mutuo entre los distintos actores viales. Según Restrepo, la motocicleta debe integrarse plenamente a la ciudad, pero bajo normas claras y comportamientos seguros.

Todavía tenemos mucho camino hacia adelante en la construcción de normas y cultura del buen uso de la moto que respete a los demás concluyó.