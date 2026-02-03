Sinuano Día, resultado último sorteo del chance hoy, martes 3 de febrero de 2026

El Sinuano Día se consolida como uno de los chances más tradicionales y consultados de la Costa Caribe colombiana. Su presencia constante en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha posicionado como una alternativa confiable para miles de jugadores que siguen a diario sus resultados.



Núero ganador de Sinuano Día hoy, martes 3 de febrero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 3 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días y los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m.

La puntualidad en el horario y la claridad en la divulgación de la información han sido factores determinantes para fortalecer la confianza de los apostadores y mantener su alta demanda en la región.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece varias modalidades de juego, pensadas para adaptarse a diferentes presupuestos y estilos de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad de opciones convierte al Sinuano Día en un chance versátil y atractivo para todo tipo de público.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Las apuestas del Sinuano Día pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con distintos presupuestos y explica su amplia popularidad en varias regiones del país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el Sinuano Día garantiza un proceso de pago seguro, transparente y acorde con la normativa vigente, reafirmando su reconocimiento como uno de los chances más importantes del Caribe colombiano.