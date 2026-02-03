Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 3 de febrero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia trayectoria y a la confianza que ha consolidado con el paso de los años, se mantiene como una de las alternativas preferidas por miles de apostadores en todo el país.
El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 3 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de efectuado el sorteo, lo que permite a los jugadores consultar de manera rápida y sencilla si su número fue ganador.
La Caribeña Día cuenta con distintas modalidades de juego, en las que los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones hacen que el juego sea dinámico y flexible, permitiendo que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y a su forma de jugar.
Uno de los factores que ha impulsado la popularidad de La Caribeña Día es la accesibilidad de sus apuestas, pensadas para diferentes tipos de jugadores:
Gracias a esta variedad de montos, el juego resulta atractivo tanto para participantes ocasionales como para apostadores frecuentes.
Para reclamar un premio de La Caribeña Día, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:
En el caso de premios superiores a 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.