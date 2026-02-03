Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 3 de febrero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia trayectoria y a la confianza que ha consolidado con el paso de los años, se mantiene como una de las alternativas preferidas por miles de apostadores en todo el país.



Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 3 de febrero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 3 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de efectuado el sorteo, lo que permite a los jugadores consultar de manera rápida y sencilla si su número fue ganador.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

La Caribeña Día cuenta con distintas modalidades de juego, en las que los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones hacen que el juego sea dinámico y flexible, permitiendo que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y a su forma de jugar.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Uno de los factores que ha impulsado la popularidad de La Caribeña Día es la accesibilidad de sus apuestas, pensadas para diferentes tipos de jugadores:



Valor mínimo: $500

Valor máximo: $10.000

Gracias a esta variedad de montos, el juego resulta atractivo tanto para participantes ocasionales como para apostadores frecuentes.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio de La Caribeña Día, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio expresado en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, expedida en los últimos 30 días.

En el caso de premios superiores a 182 UVT, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.