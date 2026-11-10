Comunidades de Vetas celebran que se mantenga la línea concertada para delimitar Santurbán

La ratificación de los acuerdos sobre la delimitación del páramo de Santurbán generó una reacción de celebración entre los líderes sociales, el sector minero y las autoridades de Vetas, Santander.

Tras más de cuatro años de incertidumbre, el Ministerio de Ambiente reconoció los compromisos alcanzados con las comunidades en 2021 y 2022 y confirmó que se mantiene la línea de delimitación concertada durante ese proceso.

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El anuncio se conoció durante una jornada realizada en Vetas, en cumplimiento de una orden del Tribunal Administrativo de Santander. Allí, el Gobierno Nacional manifestó que reconoce los componentes de las tres actas de mediación y sus anexos, incluida la línea de páramo acordada con el municipio, cuya discusión no será reabierta.

Para Ivonne González, presidenta de Asomineros y vocera de Dignidad Minera, la decisión representa el reconocimiento de un trabajo técnico, jurídico y social que, según indicó, las comunidades habían defendido durante años.



“Hoy es un día histórico porque aunque hace 4 años estábamos celebrando porque sabíamos que habíamos hecho un trabajo perfecto, pero con ideología y politiquería quisieron dañar este trabajo. Hoy hemos probado técnica, jurídica y socialmente, que los acuerdos estaban bien”, expresó.

La dirigente también agradeció al actual Gobierno por revisar los documentos y estudios presentados por las comunidades y ratificar los compromisos. Además, anunció que próximamente comenzarán mesas de trabajo para avanzar en su implementación.

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“Santurbán en Vetas va tener su mejor protección con nosotros, las comunidades que vivimos aquí y lo hemos protegido desde siempre. Hoy Vetas celebra lleno de alegría, porque el pueblo siempre triunfa, y la voz del pueblo es la voz de Dios”, manifestó González.

Por su parte, la alcaldesa Angélica García aseguró que la ratificación representa un triunfo para el municipio, sus habitantes y el sector minero de la provincia de Soto Norte, luego de varios años de espera por una definición del Gobierno Nacional.

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“El municipio de Vetas está muy feliz porque después de 4 años de sufrir el olvido del Gobierno Nacional, hoy el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella llega aquí a ratificar los acuerdos firmados por la comunidad y el Ministerio de Ambiente en 2021 y 2022, manifiesta que no tiene reparo alguno. Esto es un gran triunfo para el municipio, la comunidad, y el sector minero de todo Soto Norte”, señaló la mandataria.

El proceso de concertación con Vetas se desarrolló entre 2020 y 2022 e incluyó más de 29 reuniones, nueve mesas de concertación y aportes técnicos y jurídicos de las comunidades. También contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control.

Los acuerdos abordaron los seis temas ineludibles establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361 de 2017, que ordenó adelantar una nueva delimitación participativa del páramo de Santurbán.

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Con la decisión anunciada por el Ministerio de Ambiente, las comunidades de Vetas esperan avanzar ahora en la implementación de los compromisos, con participación de las autoridades locales y los diferentes sectores del municipio.