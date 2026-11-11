Alcaldía de Bucaramanga retira proyecto de $500.000 millones por observaciones del Concejo

La Alcaldía de Bucaramanga retiró del Concejo el proyecto de acuerdo 067, con el que busca comprometer vigencias futuras excepcionales por cerca de $500.000 millones para financiar diferentes obras y proyectos en la ciudad. La decisión se tomó después de un comité de análisis en el que los concejales formularon observaciones sobre la iniciativa, que serán revisadas e incorporadas por la administración municipal antes de presentarla nuevamente.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, explicó que el retiro responde a la disposición de atender los planteamientos de los concejales, que consideró razonables y oportunos. Según anunció, el proyecto será radicado nuevamente en los próximos días con los ajustes correspondientes.

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“Algunos concejales manifestaron observaciones que consideramos razonables, oportunas y racionales. Por eso atendimos a su llamado y procederemos en los próximos días a radicarla nuevamente con estas subsanaciones”, señaló el mandatario.

La iniciativa contempla recursos para diferentes intervenciones, entre ellas la construcción de una planta de tratamiento de lixiviados en el sitio de disposición final de residuos El Carrasco, trabajos de reparcheo y recuperación de la malla vial, mejoramiento de andenes, parques y espacio público, así como proyectos de distintas secretarías.



El concejal José David Cavanzo aclaró que este proyecto de vigencias futuras no tiene relación con el empréstito que también se ha discutido en el Concejo y que actualmente se encuentra suspendido por decisión de un juez de la República.

“Esto nada tiene que ver con el empréstito. Esto no es un crédito, no es un préstamo, sino que es comprometer parte del presupuesto de los años siguientes”, explicó el corporado.

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Cavanzo también advirtió que el Concejo deberá revisar con rigurosidad la destinación de los recursos y verificar que las iniciativas tengan un verdadero carácter estratégico para la ciudad. Señaló que no se trata simplemente de dejar compromisos presupuestales para la próxima administración, sino de garantizar que las obras y proyectos respondan a necesidades importantes de Bucaramanga.

“Esto no puede ser un acto de simplemente querer disfrazar algo como estratégico para sencillamente dejar un contrato en ejecución. Por eso ahí tiene que venir la rigurosidad de nosotros en el Concejo de hacer un buen estudio”, agregó.

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Por su parte, el concejal Luis Ávila, quien actúa como ponente del proyecto de acuerdo 067, confirmó la decisión de retirar la iniciativa luego del trabajo de análisis con la administración municipal y los demás integrantes de la corporación.

Junto con la Administración Municipal seguimos trabajando de manera articulada para mejorar y fortalecer el Proyecto de Acuerdo 067. Escuchando, proponiendo y construyendo soluciones que beneficien a nuestra ciudad. pic.twitter.com/3NwWGu5tN7 — Luis Ávila Concejal (@soyluisavilabga) November 10, 2026

Entre tanto, la secretaria de Planeación de Bucaramanga, Laura Otero Pilonieta, indicó que la Alcaldía volverá a presentar el proyecto una vez incorpore las recomendaciones recibidas durante la mesa de trabajo, con el propósito de fortalecer su justificación técnica.

“La administración municipal radicará nuevamente el proyecto de acuerdo para que los aportes constructivos que recibimos en esta mesa de trabajo sean incorporados y así mejoremos y complementemos el sustento técnico de este importante proyecto de acuerdo”, manifestó la funcionaria.

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Con el retiro temporal de la iniciativa, el proyecto de vigencias futuras excepcionales deberá regresar al Concejo para un nuevo estudio y debate. Allí se analizará la pertinencia de las obras propuestas, su alcance y los compromisos que asumiría el municipio sobre sus presupuestos de los próximos años.