Desarticulan ‘Los Vecinos’, red de microtráfico que operaba en siete barrios de Chocontá

La Policía Nacional desarticuló en Chocontá, Cundinamarca, una red de microtráfico conocida como ‘Los Vecinos’, y capturó a 13 de sus presuntos integrantes, entre ellos alias ‘La Mona Esmeralda’, señalada como la principal cabecilla de esta estructura criminal.

El operativo fue adelantado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), mediante cinco diligencias de registro y allanamiento en diferentes puntos del municipio. Allí se hicieron efectivas 10 órdenes de captura y otras tres personas fueron detenidas en flagrancia.

Publicidad

De acuerdo con las investigaciones, esta organización tenía presencia en siete barrios de Chocontá y también extendía sus actividades ilegales al municipio de Villapinzón, donde se dedicaba a la distribución y comercialización de sustancias estupefacientes.

La red comercializaba principalmente bazuco y cocaína mediante la venta al menudeo, pero también utilizaba una modalidad de entrega a domicilio, llevando las sustancias directamente hasta las viviendas de sus compradores.



Las autoridades establecieron que esta actividad ilegal le representaba a la organización ingresos aproximados de 15 millones de pesos mensuales, producto de la comercialización de los estupefacientes.

Según la investigación, alias ‘La Mona Esmeralda’ era quien presuntamente lideraba la estructura, coordinaba las actividades delincuenciales y estaba al frente de la comercialización de las sustancias.

Publicidad

Durante los allanamientos fueron incautados 35 gramos de cocaína y sus derivados, dinero en efectivo, 12 teléfonos celulares, 52 elementos utilizados para la dosificación de drogas y una gramera.

Los 13 capturados deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Además, la Policía informó que registran anotaciones judiciales por tráfico de drogas, lesiones personales, daño en bien ajeno y hurto agravado.