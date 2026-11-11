Robaron a abuela en Cajicá y su hija atrapó a los responsables en Suba: recuperó parte de lo robado

Una mujer de 83 años fue víctima de un robo en su vivienda en Cajicá, Cundinamarca, luego de que dos delincuentes ingresaran por una ventana, forzaran las rejas y la despertaran para exigirle que entregara el dinero que tenía. Los responsables se llevaron un televisor, un bolso con documentos, un celular y dinero en efectivo.

El caso fue conocido por Edward Porras, del Ojo de la Noche, quien habló con la hija de la víctima. La mujer contó que su mamá estaba sola y dormía cuando los ladrones entraron al apartamento.

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“Llegaron a Cajicá, al apartamento de mi mamá, entraron por la ventana, esculcaron habitación, ropa, cajones para encontrar dinero. Le preguntaron a ella dónde estaba el dinero, o sea, la despertaron y ella estaba durmiendo”, relató.

La hija explicó que los delincuentes salieron por el mismo lugar por el que ingresaron, después de forzar la reja de la ventana. “No les valió con entrar a robar, sino que también despertaron a su mamá para obligarla a decir dónde estaba el dinero”, comentó el periodista durante la entrevista.



Ladrones Foto: referencia, Lexica

¿Cómo encontró la hija de la adulta mayor a los ladrones en Suba?

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Después de notar que se habían llevado un celular, la hija de la víctima comenzó a rastrear el equipo y llegó hasta un punto de la localidad de Suba, en Bogotá. Allí, según su relato, encontró a varias personas que estarían repartiendo los elementos robados.

La mujer aseguró que identificó el televisor de su mamá en el lugar y decidió confrontar a quienes estaban allí. “Decirles que me lo entregaran y sí, los chicos, pues eran unos muchachos jóvenes, lo bajaron y me lo entregaron”, contó.

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También pidió que le devolvieran el bolso de la adulta mayor, pero no obtuvo respuesta. “Les dije: ‘Entréguen el bolso de la viejita’, y no me dijeron que no sabían de bolso”, agregó.

¿Por qué la hija denuncia falta de acompañamiento de la Policía?

La mujer afirmó que llamó a la Policía para informar sobre el robo y solicitar acompañamiento mientras se encontraba cerca del sitio donde estaban los sospechosos. Sin embargo, aseguró que los uniformados no llegaron.

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“La Policía debería estar ahí si uno los llama, por lo menos, listo, ellos no pueden ingresar a las casas, pero sí que lo acompañen a uno”, manifestó.

También señaló: “No me quisieron acompañar ni me quisieron contestar el celular”. Según su versión, llamó a la línea 123 y reportó que había identificado a las personas que tenían el televisor, pero no recibió asistencia en el lugar.

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La hija pidió a las autoridades investigar el inmueble donde encontró a los sospechosos y verificar las placas del vehículo en el que se movilizaban para establecer sus identidades y determinar si participaron en el robo. Entre tanto, logró recuperar el televisor y algunas pertenencias de su mamá, pero el dinero y el bolso continúan sin aparecer.