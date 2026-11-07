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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Grave accidente de tránsito en la vía Bogotá–Mesitas deja dos personas lesionadas

Grave accidente de tránsito en la vía Bogotá–Mesitas deja dos personas lesionadas

Según las primeras versiones, el siniestro habría involucrado a dos motociclistas, un bus y un vehículo particular.

grave accidente de tránsito se registró en la vía que conduce a Mesitas.jpg
Organismos de socorro y personal de salud brindan atención a los heridos tras el accidente ocurrido en la vía Mesitas.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Un grave accidente de tránsito se registró en la vía Bogotá–Mesitas, a la altura de la parte baja del parador La Esmeralda. De acuerdo con información preliminar entregada por el cuerpo de Bomberos, los organismos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender la situación. Hasta el momento, se reportan dos personas lesionadas y no se tiene información sobre víctimas fatales.

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Según las primeras versiones, el siniestro habría involucrado a dos motociclistas, un bus de la empresa Tequendama y un vehículo particular. Entre los lesionados, una persona presentaría posibles fracturas de cadera y fémur. Las autoridades adelantan el respectivo croquis para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias del accidente. Se espera un nuevo reporte oficial que permita ampliar la información.

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