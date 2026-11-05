Volcamiento de bus de Capillas de la Fe en la vía Mosquera-La Mesa deja seis personas lesionadas

A esta hora se registra el volcamiento de un bus de la funeraria Capillas de la Fe en el kilómetro 98 de la vía Mosquera-La Mesa, en Cundinamarca. De acuerdo con la información preliminar, el accidente deja, hasta el momento, seis personas lesionadas.

Las primeras versiones indican que el vehículo habría presentado una falla en el sistema de frenos mientras transitaba por una curva, situación que habría provocado el volcamiento. Sin embargo, las circunstancias exactas del siniestro deberán ser establecidas por las autoridades.

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Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre la identidad de los lesionados ni la gravedad de sus heridas. Se espera que en las próximas horas se entregue información oficial sobre la atención de la emergencia y las condiciones de movilidad en este corredor vial.

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