Soacha no suspenderá los bicitaxis, pero eliminará motores a gasolina: alcalde explica la medida

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, confirmó que el municipio no suspenderá el servicio de bicitaxis, pero sí exigirá la eliminación de los motores de combustión a gasolina. La medida busca garantizar la seguridad vial de conductores, usuarios y peatones.

En entrevista con Meridiano Blu, de Blu Radio, el mandatario explicó que la decisión se fundamenta en las resoluciones del Ministerio de Transporte de 2018 y 2024, que establecen condiciones para los sistemas de propulsión de estos vehículos.

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"Es importante dejar claro que la actividad no se está suspendiendo. Lo único que estamos haciendo es generando que el sistema de propulsión sea de pedaleo o eléctrico y no de gasolina", afirmó Sánchez.

Soacha adelanta transición para eliminar motores de combustión en bicitaxis

El alcalde indicó que desde octubre se han realizado operativos y mesas de trabajo con representantes de las asociaciones de bicitaxistas, con el propósito de avanzar en la transición hacia sistemas de propulsión permitidos.



Según Sánchez, los encuentros se han desarrollado de manera tranquila y sin manifestaciones, mientras algunos conductores ya comenzaron a retirar los motores de combustión de sus vehículos.

El mandatario anunció que este viernes tendrán una nueva reunión con los representantes legales de las asociaciones, para avanzar en la implementación de los cambios y garantizar que el servicio de última milla continúe funcionando.

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Alcaldía de Soacha alerta por motores de bicitaxis con seriales eliminados

Otro de los aspectos que llamó la atención del alcalde de Soacha es la procedencia de algunos motores instalados en los bicitaxis. Sánchez aseguró que han identificado equipos que no cuentan con registros o cuyos seriales fueron eliminados.

"Muchos de ellos desafortunadamente no se encuentran registros o su serial de estos motores está eliminado. Muy seguramente está atado también a un tema de hurto de motocicletas que necesitamos garantizar y organizar en el marco de nuestra ciudad", señaló.

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El mandatario también explicó que la regulación contempla requisitos de idoneidad para quienes manejan estos vehículos. En ese sentido, indicó que los conductores deben contar con licencia de conducción A1 o B1, según lo expuesto durante la entrevista.

Bicitaxistas recibirán acompañamiento social y alternativas económicas

Sánchez aseguró que la Administración Municipal también ha dispuesto una ruta de atención para acompañar a los conductores que puedan resultar afectados por los cambios en la operación de los bicitaxis.

El alcalde explicó que se articuló la atención con el Hospital Mario Gaitán Yanguas y que, además, se trabaja en alternativas para que los conductores puedan acceder a nuevas oportunidades económicas.

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El objetivo, según indicó, es que quienes desarrollan esta actividad puedan encontrar otras opciones de ingreso familiar, sin desconocer el impacto que la transición representa para su economía.

TransMilenio llegará hasta El Vínculo y Soacha prepara piloto de alimentación

En materia de movilidad, el alcalde de Soacha señaló que la terminación de las fases dos y tres de TransMilenio permitirá extender el sistema desde la estación San Mateo hasta el portal El Vínculo.

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Con esta ampliación, según Sánchez, se garantizará la conectividad de toda la ciudad con Bogotá a través del sistema de transporte masivo. Además, anunció que durante el primer semestre de 2027 se espera realizar un piloto de alimentación del sistema en Soacha.

El mandatario insistió en que estos proyectos no significan la desaparición del servicio de última milla, sino la necesidad de organizarlo y garantizar que opere conforme a las normas técnicas del Ministerio de Transporte.

Soacha espera licitar fase cuatro de TransMilenio y estructurar línea 3 del Metro

El alcalde también se refirió a la articulación de los servicios de transporte urbano, intermunicipal y nacional, y explicó que cada autoridad tiene competencias específicas sobre los corredores de movilidad.

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Sánchez señaló que la Secretaría de Movilidad de Soacha tiene responsabilidades sobre el transporte urbano, mientras que otros servicios, como los que circulan por la autopista Sur, corresponden a autoridades regionales o nacionales.

Finalmente, el mandatario indicó que la Administración espera sacar a licitación la fase cuatro de TransMilenio durante 2027 y dejar estructurada la línea 3 del Metro de Bogotá, que contempla conexión con Soacha, antes de finalizar su Gobierno.