Habrá cortes de agua en cuatro municipios de Cundinamarca por obras en la planta Tibitoc

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció restricciones temporales en el suministro de agua en algunos sectores de la Sabana Norte de Cundinamarca, debido a trabajos de modernización en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc.

Las novedades en el servicio comenzarán a partir de las 8:00 de la mañana del miércoles 4 de noviembre y se extenderán durante 48 horas, mientras se adelanta la instalación de una nueva válvula que permitirá optimizar la operación de la planta y fortalecer la confiabilidad del suministro de agua en la región.

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De acuerdo con la EAAB, durante este periodo estarán sin servicio de agua las áreas de prestación en suelo rural del municipio de Zipaquirá, específicamente el conjunto residencial Entrelomas, y en suelo rural de Tocancipá, en el Parque Industrial Renania.

Por su parte, los municipios de Gachancipá y Sopó podrían presentar intermitencias en el suministro durante la ejecución de las obras.



Agua - servicios públicos Foto: Unsplash

Posibles cambios en la coloración del agua

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La EAAB advirtió que, como consecuencia de los ajustes operativos requeridos en la red, podría presentarse un cambio temporal en el color o la apariencia del agua durante los trabajos y hasta dos días después de su finalización.

Según los técnicos de la empresa, estas variaciones son normales y no representan un riesgo para la salud ni afectan la potabilidad del agua, que continuará cumpliendo con los estándares establecidos.

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Recomendaciones para los usuarios

La Empresa de Acueducto recomendó a los usuarios de los sectores afectados tomar medidas preventivas antes del inicio de las restricciones:



Llenar los tanques de reserva de las viviendas antes de la suspensión del servicio.

Si se almacena agua en recipientes, consumirla antes de 24 horas.

Hacer un uso racional del agua, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Las obras hacen parte del proceso de modernización de la planta de Tibitoc, una infraestructura clave para el abastecimiento de agua en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca.