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Habrá cortes de agua en cuatro municipios de Cundinamarca por obras en la planta Tibitoc

Los trabajos comenzarán a las 8:00 de la mañana del miércoles 4 de noviembre y se extenderán durante 48 horas. Zonas rurales de Zipaquirá y Tocancipá estarán sin servicio, mientras que Gachancipá y Sopó podrían presentar intermitencias.

Cortes de agua
Cortes de agua
Foto: AFP
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció restricciones temporales en el suministro de agua en algunos sectores de la Sabana Norte de Cundinamarca, debido a trabajos de modernización en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc.

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Las novedades en el servicio comenzarán a partir de las 8:00 de la mañana del miércoles 4 de noviembre y se extenderán durante 48 horas, mientras se adelanta la instalación de una nueva válvula que permitirá optimizar la operación de la planta y fortalecer la confiabilidad del suministro de agua en la región.

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De acuerdo con la EAAB, durante este periodo estarán sin servicio de agua las áreas de prestación en suelo rural del municipio de Zipaquirá, específicamente el conjunto residencial Entrelomas, y en suelo rural de Tocancipá, en el Parque Industrial Renania.

Por su parte, los municipios de Gachancipá y Sopó podrían presentar intermitencias en el suministro durante la ejecución de las obras.

Agua - servicios públicos
Agua - servicios públicos
Foto: Unsplash

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Posibles cambios en la coloración del agua

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La EAAB advirtió que, como consecuencia de los ajustes operativos requeridos en la red, podría presentarse un cambio temporal en el color o la apariencia del agua durante los trabajos y hasta dos días después de su finalización.

Según los técnicos de la empresa, estas variaciones son normales y no representan un riesgo para la salud ni afectan la potabilidad del agua, que continuará cumpliendo con los estándares establecidos.

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Recomendaciones para los usuarios

La Empresa de Acueducto recomendó a los usuarios de los sectores afectados tomar medidas preventivas antes del inicio de las restricciones:

  • Llenar los tanques de reserva de las viviendas antes de la suspensión del servicio.
  • Si se almacena agua en recipientes, consumirla antes de 24 horas.
  • Hacer un uso racional del agua, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Las obras hacen parte del proceso de modernización de la planta de Tibitoc, una infraestructura clave para el abastecimiento de agua en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca.

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