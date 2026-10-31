Descubren seis minas ilegales de carbón que ponían en riesgo el suelo y el agua en Cundinamarca

La explotación minera sin los controles ambientales necesarios puede generar graves consecuencias para los ecosistemas y las comunidades que dependen de los recursos naturales. La remoción de vegetación, la contaminación de fuentes hídricas y la inestabilidad del terreno son algunos de los riesgos asociados a estas actividades cuando se realizan de manera irregular.

Una situación de este tipo ocurrió en Cundinamarca, donde las autoridades ambientales identificaron varias explotaciones de carbón que estaban generando afectaciones sobre el entorno natural y representaban un riesgo para importantes fuentes de agua de la región.

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Cierran seis minas ilegales de carbón en Cucunubá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de las actividades en seis minas de carbón ubicadas en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, en el municipio de Cucunubá, provincia de Ubaté.

Durante las inspecciones, el equipo técnico de la Dirección Regional Ubaté encontró que las explotaciones no contaban con los instrumentos ambientales requeridos para operar. Entre las irregularidades identificadas estaban la ausencia de licencias ambientales, planes de manejo, concesiones de agua y permisos de vertimiento.



Además, se evidenció que algunas actividades mineras intervenían áreas que no contaban con los títulos mineros correspondientes e incluso afectaban terrenos asociados a contratos de concesión de terceros.

De acuerdo con la CAR, las inspecciones permitieron establecer impactos ambientales en el área de influencia de la cuenca del río Alto Suárez y la subcuenca de la laguna de Cucunubá, principalmente sobre el suelo, el agua, la flora y el paisaje.

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Así estaban afectando el suelo y las fuentes de agua

Uno de los principales problemas identificados fue la remoción de la cobertura vegetal y de la capa superficial fértil del suelo. También se encontró disposición inadecuada de materiales estériles sobre potreros, laderas y zonas con vegetación nativa, condiciones que favorecen la erosión, los deslizamientos y los hundimientos del terreno.

A esto se sumó la presencia de aceites usados, combustibles y lubricantes depositados directamente sobre el suelo. Según la autoridad ambiental, algunas zonas de operación no contaban con superficies impermeabilizadas ni sistemas adecuados para controlar posibles derrames. También se encontraron acumulaciones inadecuadas de chatarra y otros residuos sólidos.

Mina de carbón cerrada. Foto: CAR Cundinamarca.

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En cuanto al recurso hídrico, las explotaciones no tenían estructuras apropiadas para manejar las aguas de escorrentía, como canales, cunetas y sistemas de sedimentación. Esto facilitaba que los sedimentos y materiales provenientes de los patios de almacenamiento de carbón terminaran llegando a fuentes hídricas.

Entre los cuerpos de agua que podrían verse afectados se encuentran las quebradas Palacios, Pueblo Viejo y Media Luna. Asimismo, se identificaron vertimientos relacionados con las actividades mineras y el uso de agua de bombeo para procesos de coquización sin contar con la respectiva concesión.

También encontraron daños en la vegetación y riesgos de derrumbes

Las afectaciones no se limitaron al suelo y al agua. La apertura de socavones y la construcción de explanaciones ocasionaron la remoción de vegetación nativa y la fragmentación de zonas de bosque húmedo montano bajo, lo que también contribuyó al deterioro del paisaje natural.

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Durante las visitas, los funcionarios identificaron condiciones de riesgo por la operación antitécnica de algunos socavones y la presencia de minas abandonadas que presentaban deterioro y posibles derrumbes.

Otro hallazgo estuvo relacionado con el aprovechamiento clandestino de rocas de protección y cuñas de superficie. Su extracción puede debilitar el macizo rocoso e incrementar la posibilidad de movimientos del terreno, con consecuencias tanto para los ecosistemas como para las comunidades cercanas.

Mina de carbón. Foto: CAR Cundinamarca.

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¿Qué medidas tomó la CAR?

Frente a las irregularidades encontradas, la autoridad ambiental ordenó suspender inmediatamente las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos.

Además, inició los correspondientes procesos sancionatorios ambientales contra los responsables y señaló que las investigaciones también podrán involucrar a otros terceros que resulten vinculados, conforme a la normatividad vigente.

"Ordenamos la suspensión inmediata de las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos e iniciamos los correspondientes procesos sancionatorios ambientales contra los infractores", afirmó Julio César Sierra León, director de la regional CAR Ubaté.

