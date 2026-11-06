Cuatro menores de edad fueron rescatados tras ser reclutados por disidentes en Soacha

A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella informó sobre la captura de ocho presuntos integrantes del frente ‘Franco Benavides’, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'.

El operativo se llevó a cabo en Soacha, Cundinamarca, cuando, al parecer, estas personas intentaban trasladar a cuatro menores de edad para someterlos a reclutamiento forzado.

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Según explicó el mandatario, el procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Los capturados son señalados de los delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego.

“En Soacha, Cundinamarca, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a 8 integrantes del Frente Franco Benavides, de las disidencias de las FARC de alias 'Iván Mordisco', por delitos de reclutamiento ilícito y porte ilegal de armas de fuego”, manifestó el jefe de Estado.



Disidencias FARC, referencia. Foto: AFP.

De acuerdo con la información entregada por el presidente, el propósito de los detenidos era sacar a los cuatro menores de Soacha y trasladarlos hasta el departamento del Guaviare, donde serían entregados a integrantes de las disidencias de las Farc. Esta situación habría impedido que los niños fueran incorporados a las filas de ese grupo armado ilegal.

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Asimismo, el mandatario señaló que cinco de los ocho capturados ya fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, por lo que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Finalmente, De La Espriella rechazó el reclutamiento de menores de edad por parte de las estructuras armadas ilegales y aseguró que su Gobierno continuará adelantando acciones para combatir este delito.

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“¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS NARCOTERRORISTAS: NO VAMOS A PERMITIR QUE SIGAN ROBÁNDOLES LA INFANCIA Y EL FUTURO A NUESTROS NIÑOS! Seguiremos persiguiendo a quienes reclutan menores para convertirlos en instrumentos de la violencia. ¡Todo el peso de la ley caerá sobre ellos!”, puntualizó el presidente.