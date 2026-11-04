Llevamos un mes trabajando: Mindefensa sobre seguridad para reactivar gasoducto Antonio Ricaurte

Durante su paso por la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que se realiza en Cartagena, el director de Seguridad del Ministerio de Defensa, Mauricio Moreno, confirmó que trabajan desde hace un mes para garantizar la seguridad del gasoducto entre Colombia y Venezuela que busca reactivar el Gobierno Nacional.

Moreno aseguró que este es un Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (Pines) y que hacerlo realidad es una orden del Presidente.

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"Hemos podido también apoyar otras partes del negocio, de logística, para que podamos hoy tener un proyecto de interés estratégico nacional como es el gasoducto Antonio Ricaurte. Y ya llevamos un mes haciéndole el trabajo para hacer que esa oportunidad que tenemos ahí se convierta en realidad, y es poder traer la importación de gas de Venezuela a Colombia. Es muy importante y es la orden del señor Presidente", señaló.

Precisamente, este miércoles, Ecopetrol anunció su interés en la reconstrucción y puesta en funcionamiento del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, que permitiría que Colombia importe gas natural desde Venezuela.



El Gobierno colombiano incluyó el proyecto en el listado de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) para acelerar su ejecución.

"La recuperación del Antonio Ricaurte forma parte del Renacer de Ecopetrol por su aporte a la seguridad energética. El proyecto podría contribuir a un suministro de gas a precios más competitivos para los hogares y la industria colombiana. El gas natural importado por vía marítima debe licuarse para su transporte en buques y regasificarse al llegar al país, procesos que incrementan su costo final. La importación por gasoducto desde Venezuela permitiría prescindir de esas etapas y de sus costos asociados", indicó Ecopetrol en un comunicado.

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La capacidad operativa del gasoducto podría llegar hasta los 450 millones de pies cúbicos por día, equivalentes al 45 % del consumo regular de gas natural en Colombia.