Reportan desaparición de dos mujeres en el norte de Barranquilla: analizan cámaras de seguridad

Más de 72 horas desaparecidas completan Kelly Acosta Restrepo y Sonia Margarita Sanjuan, dos amigas a las que misteriosamente se les perdió todo rastro después de que ambas estuvieron compartiendo un café y comprando alimentos en una pastelería del norte de Barranquilla.

Familiares de Kelly contaron que ella, quien se desempeña como asesora en el Congreso de la República, habló con su hija mayor la mañana del pasado viernes para informarle que le había comprado unos deditos y que se los dejaría en su colegio, que está ubicado justo al frente de la pastelería donde se les vio a las mujeres por última vez.

Publicidad

Justamente, las cámaras de seguridad de la pastelería grabaron al par de amigas a las 8:54 de la mañana en el parqueadero del lugar. Allí, ambas se embarcaron en una camioneta Toyota de alta gama, propiedad de Kelly; cruzaron al colegio y le entregaron el paquete de deditos al vigilante. A partir de ahí se desconoce el paradero de las dos.

Cuenta Yuly Acosta, hermana de Kelly, que las alarmas sobre la desaparición se encendieron al mediodía de ese viernes, cuando notaron que ella no fue a buscar a sus hijas al colegio y su amiga Sonia tampoco llegó al almacén donde trabaja como administradora, en el norte de la ciudad.



"Las niñas salían del colegio a la 1:50 de la tarde y mi hermana era muy cumplida, solía ir por sus hijas antes del tiempo o de la hora. Ya cuando ellas querían salir, ella estaba ahí esperándolas, pero esta vez no, mi hermana no llegó", contó Yuly.

"Por favor, suplico que me ayuden a encontrar a mi hermana, quiero que regrese", clamó desesperada.

Publicidad

El caso fue denunciado ante las autoridades, quienes analizan las cámaras de seguridad para dar con el paradero de las mujeres. Por el momento no hay pistas ni de ellas ni de la camioneta blanca, de placas LWS 687, en la que se movilizaban.