Video: carro se estrelló contra una tienda D1 en Barranquilla: conductora confundió los pedales

Una maniobra aparentemente simple al volante puede generar confusiones y desencadenar accidentes, especialmente cuando el conductor confunde los pedales del vehículo. Esta situación suele presentarse durante las maniobras de reversa o al estacionar, provocando que el automotor avance de forma inesperada y termine chocando contra otros vehículos, viviendas o establecimientos comerciales.

Una situación de este tipo ocurrió en Barranquilla, donde una conductora terminó estrellándose contra una tienda D1, luego de presuntamente equivocarse al manipular los pedales de su carro.

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Carro se estrelló contra una tienda D1 en Barranquilla

El hecho tuvo lugar en el sector de Alameda del Río, donde un vehículo terminó impactando directamente contra uno de los establecimientos de la tienda de descuento.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora habría intentado hacer una maniobra para retroceder, pero presuntamente confundió los pedales y aceleró en lugar de poner la reversa.



Esta equivocación habría provocado que el automóvil avanzara sin control hacia el establecimiento, estrellándose contra la tienda, asustando a todas las personas que se encontraban en el lugar.

El vehículo se encontraba en el parqueadero del lugar, el cual estaba ubicado unos metros más alejado del establecimiento y un poco más elevado. Tras el choque, en videos difundidos en redes sociales, se ve el carro impactado contra las barreras de seguridad y a punto de caer al vacío, por lo que solo las barras de contención y el automotor sufrieron daños.

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Aunque el impacto fue aparatoso y causó preocupación entre clientes y transeúntes, la mujer que conducía el vehículo resultó ilesa. Asimismo, no hay información de personas lesionadas ni daños materiales de consideración al establecimiento.

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