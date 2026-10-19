Tiendas D1 sorprende con estrategia: venderá en otras ciudades productos que solo estaban en Bogotá

Las tiendas de descuento, como D1, han ganado espacio entre los colombianos que buscan ahorrar en sus compras. Además de alimentos y productos de aseo, la cadena ha ampliado su oferta con artículos para el hogar.

Como parte de esta estrategia, Tiendas D1 ampliará la distribución de su colección ‘Red Flag A Mano’ a Medellín, Envigado y cuatro municipios del Oriente antioqueño. La iniciativa, que inicialmente llegó a Bogotá, busca visibilizar el trabajo de artesanos de distintas regiones del país.

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La colección está compuesta por productos elaborados a mano y se suma a la oferta habitual de la cadena, con artículos que buscan acercar a los consumidores a los oficios tradicionales y a la identidad cultural colombiana.

¿Cuáles son los productos artesanales de D1 que llegarán a Antioquia?

Bogotá fue la primera ciudad en recibir la colección ‘Red Flag A Mano’, integrada por 11 productos elaborados por artesanos de Atlántico, Magdalena, Putumayo y La Guajira.

Entre los artículos disponibles se encuentran servilletas, tazones, canastos y otros elementos decorativos para el hogar. La oferta también incluye cajas, individuales, mochilas, estuches, portaclientes, abanicos y móviles decorativos.

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Estos productos fueron desarrollados mediante alianzas con organizaciones que trabajan con comunidades artesanas. La iniciativa busca dar visibilidad a sus oficios tradicionales y destacar la identidad cultural del país.

Tiendas D1 lanza productos para el hogar y son 'rapados': hay desde 6.900 pesos Foto creada con la IA.

¿Dónde se podrán comprar los productos de D1 en Antioquia?

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La colección comenzó a comercializarse en Bogotá a través de 20 tiendas habilitadas. En esta nueva etapa, D1 anunció su llegada a Medellín, Envigado y municipios del Oriente antioqueño.

Según la información de la iniciativa, se contemplaron más de 400 unidades por producto para su comercialización. Los artículos estarán disponibles **del 13 de octubre al 13 de noviembre** en los siguientes establecimientos:



Reservas El Porvenir | Rionegro | Calle 47 # 76-30 |

Pantanillo La Visitación | Envigado | Vereda Pantanillo, km 7 |

Visitación La Visitación | Medellín | Carrera 32 # 2 Sur-87 |

CC Oviedo Poblado | Medellín | Calle 6 Sur # 43A-227, interior 3148 |

Amsterdam La Calera | Medellín | Carrera 25 # 4-165 |

Barro Blanco | Rionegro | Cancha sintética, vereda Barro Blanco |

Loma del Indio | Medellín | Carrera 38 # 26-289 |

Med Bosques Río | Medellín | Calle 18 # 43G-56-66 |

San Antonio Pere Santa Fe | Rionegro | Carrera 55A # 24-76 |

Med Automotriz Castropol | Medellín | Carrera 43A # 23C-86 |

Med Riviere Poblado | Medellín | Calle 20 # 43G-67 |

Premium Plaza Poblado | Medellín | Calle 30 # 43-37 |

La Playa Plata | Medellín | Calle 52 # 42-20 |

Llano Grande | Rionegro | Mall La Amalita, km 4, vía Llano Grande |

La Playa | Rionegro | Autopista Medellín-Bogotá, km 34, La Mosca |

Guarne Granjas | Guarne | Carrera 53 # 52-50 |

Carmen Tezenda | El Carmen de Viboral | Vereda Aguas Claras |

El Tablazo | Rionegro | Vereda El Tablazo, finca San José |

San José | El Retiro | Carrera 20 # 24-87 |

S. Ant. Pere Alpes | Rionegro | Carrera 55C # 22-06 |

¿Cuántas tiendas tiene D1 en Colombia?

Según el informe de sostenibilidad de la marca, Tiendas D1 cuenta con 2.750 puntos de venta en 540 municipios del país, después de más de 17 años de operación en Colombia.

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La compañía, perteneciente al Grupo Valorem, incorpora esta colección a su oferta de alimentos, productos frescos y artículos de aseo. Con esta estrategia, busca acercar a los consumidores a los productos elaborados por artesanos colombianos.