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Buscan en Medellín a segundo sospechoso del crimen de jefe de Coca-Cola de Armenia: "Va a caer"

Tras la captura del primer señalado del crimen, las autoridades se han enfocado en la búsqueda de la segunda persona involucrada en el homicidio.

Secretario de Seguridad de Medellín.jpg
Tomada de @ManuelVillaMe
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

En Medellín buscan al segundo implicado en el asesinato de jefe de ventas de Coca-Cola en Armenia, Esteban Ramírez. Tras la captura del primer señalado del crimen, las autoridades se han enfocado en la búsqueda de la segunda persona involucrada en el homicidio

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Las autoridades de Medellín anunciaron que mantienen la búsqueda del segundo presunto implicado en el asesinato de Esteban Ramírez, quien perdió la vida durante un hurto violento en la ciudad. Luego de la captura del primer señalado, las investigaciones continúan y esperan que el otro delincuente responda ante la ley.

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Según la información oficial, el primer capturado sería uno de los hombres que se movilizaban en la motocicleta utilizada durante el asalto. El sospechoso ya fue presentado ante la justicia, su captura fue legalizada y fue enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades señalaron que las labores investigativas incluyeron la recopilación de testimonios y el análisis de registros de cámaras de seguridad, elementos que resultaron determinantes para identificar al primer señalado y avanzar en el esclarecimiento del crimen.

El alcalde (e) de Medellín, Manuel Villa, calificó este tipo de hechos como una prioridad dentro de la lucha contra los atracos que afectan a los habitantes de la capital antioqueña e indicó que se están haciendo los esfuerzos para capturar al segundo responsable.

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“Se tienen identificados los directamente responsables del hecho, ya cayó el primero, tiene que caer el segundo, es una lucha que nosotros venimos dando frente al atraco, no es una modalidad nueva, es el caso de atraco que es el hurto violento”, aseguró Villa.

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Ahora, el objetivo de los investigadores es localizar al segundo presunto responsable, cuya captura permitiría avanzar en el proceso judicial y establecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Ramírez.

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