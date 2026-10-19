El estadio Atanasio debe servir para fútbol y conciertos: Alcaldía de Medellín

A pesar de las controversias por el uso de estadios de fútbol para conciertos, en Medellín defienden el uso del Atanasio Girardot para ambas actividades. La Alcaldía aseguró que están dadas las capacidades técnicas para hacer los dos eventos

El uso del estadio Atanasio Girardot para partidos de fútbol y grandes espectáculos de entretenimiento continuará siendo una posibilidad en Medellín como lo manifestó la Administración Distrital, que defendió la realización de ambos tipos de actividades.

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Según las autoridades, la ciudad cuenta con infraestructura y capacidades para mantener una agenda que incluya encuentros deportivos, conciertos y otros eventos masivos. Sin embargo, aclararon que esto dependerá de las condiciones técnicas y logísticas.

Las palabras del secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, se dieron en medio de las discusiones sobre la utilización del escenario deportivo para espectáculos musicales y partidos de fútbol. Desde el Distrito insistieron en que Medellín debe conservar su apuesta ser anfitriona de ambas actividades.



“Y yo creo que lo que tiene que estar claro es que si existen las capacidades técnicas para garantizar que pueden convivir los dos enfoques, pues que se hagan, a menos de que por algunos temas técnicos empiecen a reñir el interés por los eventos deportivos y el interés por los eventos eh de entretenimiento”, afirmó.

Como ejemplo, señalaron que durante la misma semana se disputó el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín sin inconvenientes, esto tan solo horas después de hacer el desmonte del EDC.

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La Alcaldía de Medellín también sostuvo que, si en algún momento hay incompatibilidades técnicas que impidan desarrollar adecuadamente las actividades deportivas y de entretenimiento, será necesario evaluar las decisiones correspondientes.

Por ahora, la posición oficial es mantener abierto el Atanasio Girardot tanto para el fútbol como para los espectáculos, siempre que existan garantías técnicas y condiciones que permitan su realización sin afectar el desarrollo de las actividades.