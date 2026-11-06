No estamos para administrar bodegas: ministro de Agricultura anuncia venta de sedes de Almagrario

En medio de los cuestionamientos del sector cafetero por el aumento del IVA, del 5 % al 19 %, a este producto en la Ley de Ajuste Fiscal, desde Cartagena el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, aseguró que el Gobierno está abierto a escuchar propuestas, pero que todos los gremios deben presentar "alternativas" para que el país logre salir de la grave situación fiscal en la que se encuentra.

Al tiempo, anunció que, por su lado, como parte de estas medidas para ajustar las finanzas del Estado, pondrán a la venta bienes de la Nación para recaudar recursos. Las primeras que saldrán a la venta serán las sedes de Almagrario, empezando por la de la ciudad de Santa Marta.

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"El Ministerio de Agricultura no está para estar administrando bodegas ni nada. Ya yo pedí todos los bienes de Almagrario y los pongo en venta la otra semana. Esto es así de rápido. Aquí nosotros actuamos muy rápido", dijo durante su intervención.

El jefe de la cartera de Agricultura aprovechó también para ofrecer estas sedes a los empresarios del café. "Entonces, para que si necesitan ese de Santa Marta está a su disposición", agregó.



Durante su paso por la 90.ª Cumbre Cafetera, el ministro Dangond, a su vez, anunció un paquete de cinco medidas para este sector, que incluye que, por cuenta del impacto del fenómeno de El Niño, se podrán "congelar" y "extender los plazos" de los créditos para los productores de café.

"Establecer una línea de crédito para hacer reperfilamiento de la deuda cafetera, es decir, lo que nos pasó en pandemia, congelar amortizaciones y mandar los créditos a más largo plazo para que las cuotas sean más bajas y le podamos meter un tanque de oxígeno a la caja de los productores de café en Colombia", explicó.

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Otra de estas medidas, según detalló el ministro, es que el Gobierno subsidiará hasta el 60 % de las pólizas por riesgo climático y que, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, en todas las entidades del Estado se consumirá solo café colombiano.

"Eso lo decidimos ahorita el 30 de noviembre en la Comisión Nacional de Crédito, vamos a establecer una subvención de hasta el 60 % de lo que cueste la póliza de seguro contra riesgo climático a todos los cafeteros que la tomen", sostuvo.

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El ministro, además, explicó que, si los gobiernos departamentales se suman a esta medida, el alivio para el sector cafetero podría llegar, incluso, hasta un 80 %.

"Estoy invitando a los gobiernos departamentales y a los gremios que se sumen con un 10 %, un 5 %, de tal manera que esa subvención aumenta hasta un 80 %. Todas las garantías, los respaldos a los créditos de los cafeteros tendrán garantías del 80 %, independientemente de que sea pequeño, mediano y grande", puntualizó.