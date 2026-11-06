Cepeda habla de los presuntos “sexo contratos”: "Petro está dispuesto a comparecer ante la justicia"

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda aseguró que el expresidente Gustavo Petro ha manifestado su disposición de comparecer ante la justicia y responder por los señalamientos en su contra, en medio del escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez, quien recientemente publicó un video en el que aparece el exmandatario.

Esto, después de que ayer el congresista evitara referirse a la controversia cuando fue consultado por Blu Radio.

Publicidad

“El expresidente Gustavo Petro Urrego lo ha expresado con toda claridad frente a su propia situación: está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad. Esa debe ser una conducta y una convicción que nos comprometa a todos”, señaló Cepeda a través de su cuenta de X.

El senador también señaló que debe ser “imprescindible el respeto irrestricto de las garantías al debido poroceso de las garantías al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”.



Cepeda afirmó que uno de los principios éticos y políticos de los integrantes del Pacto Histórico es el manejo responsable y transparente de los recursos públicos, y de la contratación estatal, ademas del rechazo a cualquier forma de corrupción, abuso de poder o utilización indebida de las responsabilidades públicas.

Asimismo, advirtió que todos los integrantes de esa colectividad tienen la obligación de responder ante cualquier señalamiento, denuncia o requerimiento de las autoridades judiciales y organismos de investigación.

Publicidad

“Quienes integramos el Pacto Histórico tenemos la obligación de asumir nuestra defensa con plena disposición, comparecer ante las autoridades competentes y responder por nuestros actos, siempre con la verdad y con sujeción a la ley”, escribió.

Finalmente, Cepeda insistió en que cualquier investigación debe adelantarse con independencia, imparcialidad y respeto por todas las partes involucradas.