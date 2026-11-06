“Sí ha sido un éxito”: Miroslav Jenča sobre el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016

El jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenča, habló sobre la renovación por un año más del mandato de este organismo internacional, una decisión que, según aseguró, representa una muestra de confianza en la institución y ratifica el acompañamiento de la comunidad internacional a la construcción de paz en el país.

La posición de Miroslav Jenča frente a las declaraciones del embajador Mauricio Gaona

Durante su intervención, el jefe de la Misión de Verificación se refirió al pronunciamiento que realizó el embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, durante la sesión del Consejo de Seguridad en la que señaló que “el acuerdo de Paz no es un modelo para el mundo”.

Publicidad

“Yo tengo mucho respeto hacia el embajador Gaona. Nos hemos reunido con él varias veces, y existe la mejor disposición de trabajar conjunto. Este, decididamente, es mi deseo. El embajador ha expresado la opinión del gobierno de Colombia en el Consejo de Seguridad. Respeto y tomo nota de la situación que presentó, tal como respeto las posiciones de todos los miembros del Consejo de Seguridad. La misión de verificación tiene la obligación de cumplir el mandato que emana del Consejo de Seguridad”, manifestó.

En ese sentido, insistió en que la Misión tiene la obligación de cumplir las funciones establecidas por este organismo internacional, en el que participan los gobiernos de los países miembros.



“En desarrollo de nuestra labor, somos imparciales, como lo demanda la Carta de las Naciones Unidas. Debemos honrar este principio. Entendemos que en el país hay polarización profunda y que en este marco existen diversas y también contrarias opiniones sobre el acuerdo de paz. Desde la misión pueden contar con que trabajaremos de la mano del gobierno, todas las instituciones del estado, los y las firmantes de paz, las víctimas, las comunidades, para acompañar los esfuerzos de construcción de paz”, agregó.

Jenča considera que el proceso de paz ha sido un éxito

Otro de los puntos abordados por el jefe de la Misión fue su valoración sobre los resultados del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC.

Publicidad

Jenča sostuvo que, al evaluar los compromisos alcanzados, existen resultados que considera exitosos.

“Dejación de armas, monitoreo de cese al fuego, retiro de los miembros de las FARC-EP desde los territorios bajo su control, se realizó prácticamente en un año. Esto sí fue y es un éxito”, afirmó.

Publicidad

Según explicó, actualmente más de 11.000 firmantes permanecen vinculados al proceso de paz, lo que representa más del 85 % de quienes suscribieron el acuerdo en 2016.

Avances en la implementación del acuerdo de paz. Foto: Suministrada

“El hecho de que en el proceso de paz continúen más de 85% de los firmantes, es un éxito. Y nosotros queremos ver este éxito continuar”, sostuvo.

Sin embargo, Jenča reconoció que la situación de seguridad del país presenta desafíos, especialmente por el crecimiento de otros grupos armadas ilegales.

Publicidad

La relación con el Gobierno y los nuevos nombramientos

El jefe de la Misión también aseguró que desde el inicio de la administración del presidente Abelardo De La Espriella se han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno nacional para abordar la continuidad del trabajo de Naciones Unidas en Colombia.

Según relató, incluso antes de la posesión presidencial mantuvo reuniones con Omar Bula, cuando este había sido designado ministro de Relaciones Exteriores.

Publicidad

“Hemos tenido muy buena discusión con el gobierno, hemos encontrado entendimiento para la implementación del acuerdo de paz en los espacios que nos dio el consejo de seguridad”, manifestó.

También se refirió a los recientes nombramientos de la consejera comisionada de Paz y de la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz.

“Yo no tengo la costumbre de pasar mensajes a gobierno, a los representantes del gobierno nuevos, en este caso, nuevas, mediante la prensa o la radio, los medios de comunicación masiva”, aseguró.

Publicidad

El funcionario también se refirió al papel de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y mencionó la reciente aprobación de la Ley de Sometimiento, al señalar que “el tema de reincorporación va a llegar, pues, a la mesa más temprano o más tarde”, manifestó.

Los cambios en el mandato de la Misión de Verificación

Jenča explicó que la nueva resolución introduce modificaciones en el mandato, atendiendo una solicitud presentada por el Gobierno colombiano.

Publicidad

A partir de esta renovación, la Misión concentrará su trabajo en dos aspectos del Acuerdo Final de Paz: la reincorporación social, política, económica y comunitaria de los excombatientes de las antiguas FARC-EP y las garantías de seguridad para los firmantes de paz, las comunidades y las organizaciones en los territorios.

En consecuencia, la Reforma Rural Integral dejará de estar bajo la verificación de la Misión de Naciones Unidas. “La reforma rural integral deja de ser objeto de nuestra verificación, pero continúa siendo un punto esencial del acuerdo final, cuya implementación constituye un compromiso del estado colombiano, tal como lo expresó el señor ministro de Relaciones Exteriores ante el Consejo de Seguridad”, explicó.

Asimismo, indicó que el acompañamiento continuará en las regiones donde ya hacen presencia. “Con ello, apoyaremos decididamente a las entidades del estado, las y los firmantes, las comunidades, las víctimas, las autoridades locales, las organizaciones de mujeres y autoridades étnicas, entre otros. Seguiremos apoyando sus esfuerzos por la estabilización de los territorios a través del fortalecimiento de la presencia integral del estado y la consolidación de las bases para el desarrollo sostenible”, dijo el Jefe de la Misión.

La paloma de la paz Foto: Presidencia

Publicidad

La Misión mantendrá su presencia territorial pese a los recortes presupuestales

Frente a la continuidad de las operaciones en Colombia, Miroslav Jenča confirmó que la Misión de Verificación mantendrá su despliegue territorial, conformado por 29 oficinas en 10 departamentos.

“La presencia que tenemos nosotros en los territorios alejados, territorios afectados por la presencia del actor armado ilegal, esta presencia es clave también para la institucionalidad, tanto nacional como local y departamental, porque hemos estado allá 10 años”, afirmó.

Publicidad

Jenča también se pronunció sobre los ajustes financieros que ha enfrentado la organización en medio del proceso de reforma de Naciones Unidas.

Según explicó, estas medidas obligaron a reducir el presupuesto de la Misión en un 17% y su personal en más del 23%, lo que llevó a modificar su estructura operativa.

“Estoy, pero absolutamente convencido que no podemos reducir de una manera substantiva el presupuesto o el personal, porque esto afectaría nuestra presencia territorial”, sostuvo.

