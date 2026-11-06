Denuncias de ‘sexocontratos’ contra Petro abren duro debate interno en el Pacto Histórico

El futuro de Gustavo Petro en la presidencia del Pacto Histórico quedó en medio de la discusión política tras las denuncias que lo señalan de presuntamente ofrecer contratos estatales a cambio de favores sexuales.

Dos congresistas de esa colectividad se pronunciaron sobre el caso y coincidieron en que las acusaciones deben ser esclarecidas por las autoridades judiciales, aunque expresaron posiciones diferentes frente al impacto político de la controversia.

Publicidad

El senador David Racero señaló que el partido esperará los resultados de las investigaciones antes de tomar decisiones políticas sobre el exmandatario, quien actualmente ocupa la presidencia de la colectividad. Según explicó, la continuidad de Petro en ese cargo deberá discutirse en el próximo congreso del Pacto Histórico, previsto para marzo de 2027.

“Pedimos a los jueces las claridades y el proceso normal de investigación que dé a luz justamente lo que Daisy y otras personas están denunciando. Nosotros nos tomamos muy en serio estas discusiones. Vamos a esperar los resultados de los jueces y, por supuesto, el Pacto Histórico hará las discusiones políticas pertinentes”, manifestó Racero.



El congresista agregó que Gustavo Petro continúa al frente del partido y que será en el próximo encuentro de la colectividad donde se determinará su futuro en esa responsabilidad.

Por su parte, la senadora Laura Ahumada hizo énfasis en la necesidad de garantizar los derechos de la denunciante, Deicy Jiménez, y permitir que las autoridades determinen si existieron conductas delictivas. Sin embargo, también cuestionó el momento en el que se han conocido las acusaciones y consideró que podrían estar desviando la atención de otros asuntos nacionales.

Publicidad

“Realmente es darle todas las garantías a Daisy para que, como mujer, pueda denunciar y tenga garantías tanto para su denuncia como para su protección. Pero serán realmente las instancias, llámese la Corte o la Fiscalía, las que nos digan si existe un delito o no. También siento que es una cortina de humo para mirar o no tener en cuenta algunos problemas que tiene realmente el país”, afirmó la congresista.

El escándalo de los ‘sexocontratos’ ya genera discusiones internas en el Pacto Histórico. El senador David Racero confirmó que la colectividad debate la situación del presidente Gustavo Petro tras las denuncias sobre la presunta entrega de contratos a Deicy Jiménez #MañanasBlu pic.twitter.com/kuNZgylXIU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 6, 2026

Publicidad

¿De qué tratan las denuncias contra Petro?

La controversia comenzó a tomar fuerza el 25 de octubre, cuando la revista Semana publicó una entrevista con Deicy Jiménez, una mujer de 26 años que aseguró haber mantenido una relación con Gustavo Petro y señaló que habría recibido contratos estatales a cambio de encuentros sexuales.

En su testimonio, Jiménez afirmó que entre 30 y 40 mujeres habrían estado involucradas en situaciones similares y mencionó contratos en entidades como el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Publicidad

El caso tomó mayor relevancia el 4 de noviembre, cuando la denunciante publicó un video en el que, según ella, aparece junto al exmandatario en una habitación. El material fue presentado como parte de las pruebas de sus señalamientos.

Las denuncias también han generado actuaciones de diferentes organismos. La Fiscalía abrió una investigación por posibles irregularidades en la contratación de mujeres durante el anterior gobierno, mientras que la Procuraduría inició una indagación previa sobre posibles extralimitaciones de funciones, acoso y violencia de género relacionadas con contratos estatales.

Publicidad

Además, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial para obtener los contratos que Jiménez tuvo en el Congreso. La Fiscalía también adelanta actuaciones para examinar el teléfono celular entregado por la denunciante.

Gustavo Petro, por su parte, ha rechazado los señalamientos y ha negado haber utilizado el poder público o los recursos del Estado para obtener favores sexuales. Su defensa sostiene que el material divulgado debe ser sometido a verificaciones judiciales y peritajes.

Así, mientras avanzan las investigaciones, el Pacto Histórico tendrá que definir si Gustavo Petro continúa al frente de la colectividad. La discusión sobre su permanencia en la presidencia del partido podría llegar a su próximo congreso, previsto para marzo de 2027, en medio de una controversia que también pone a prueba la posición política de sus integrantes.