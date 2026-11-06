Santander lanza red de turismo comunitario para impulsar experiencias en 10 municipios

Santander le apuesta a una nueva forma de atraer visitantes y mostrar la riqueza de sus municipios. La Gobernación puso en marcha la Red de Turismo Comunitario, una iniciativa denominada Rutas de Identidad, con la que busca fortalecer los procesos turísticos liderados por las comunidades y ofrecer experiencias que permitan a los viajeros conocer de cerca las tradiciones, la cultura y las actividades propias de cada territorio.

El proyecto comenzó en 10 municipios: Betulia, Mogotes, Puente Nacional, Charalá, Suratá, Guadalupe, San Vicente de Chucurí, Girón, Concepción y Málaga, donde ya existían iniciativas de turismo y personas de las comunidades que venían trabajando en la promoción de sus atractivos.

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Victoria Casallas, gestora social de Santander, explicó que la estrategia busca aprovechar esos conocimientos y capacidades locales para posicionar al departamento como un destino turístico, tanto en Colombia como en el exterior.

"Estamos trabajando con la comunidad, fortaleciendo todo ese potencial cultural, histórico, natural, todas esas habilidades y esos saberes que tiene nuestra comunidad. Hoy estamos haciendo el lanzamiento de esta gran ruta del turismo comunitario, que esperamos traiga muchísimos visitantes a Santander", señaló.



La propuesta busca que los turistas tengan experiencias diferentes a los recorridos tradicionales. La idea es que puedan compartir con los habitantes, conocer sus historias y participar en actividades relacionadas con la gastronomía, la agricultura, el avistamiento de especies, la pesca y los recorridos por los ríos, entre otras actividades.

La secretaria de Cultura y Turismo de Santander, Cristina Abaunza, explicó que el proyecto lleva cerca de 10 meses de trabajo, periodo en el que se han realizado inversiones para capacitar a las comunidades y fortalecer sus capacidades para atender a los visitantes y desarrollar sus propias experiencias turísticas.

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La siguiente etapa estará enfocada en la comercialización y promoción de estas rutas. Para 2027, la Gobernación proyecta incluir la oferta de turismo comunitario en las diferentes ferias y eventos turísticos en los que participe el departamento.

" No queremos que sea un proyecto de solo capacitar y que se quede ahí. La apropiación del territorio viene de las comunidades. Se creó y se desarrolló pensando en ellas, desarrollado por las comunidades y para las comunidades, y esto es el garante de que el proyecto sea sostenible", afirmó Abaunza.

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La funcionaria también destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de diversificar la oferta turística de Santander, que tradicionalmente ha estado relacionada con destinos y atractivos reconocidos como el Cañón del Chicamocha y los Bosques de Pandora.

En ese sentido, el turismo comunitario busca abrir nuevas posibilidades para descubrir el departamento desde sus habitantes, sus conocimientos y sus tradiciones.

Según la secretaria, cuando las comunidades participan directamente en la organización y administración de las experiencias turísticas, los beneficios pueden reflejarse en la economía local y en la calidad de vida de sus habitantes.