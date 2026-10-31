Enigmas que marcan el turismo de misterio: Travesía Blu del 31 de octubre de 2026

Este sábado, 31 de octubre de 2026, Travesía Blu analizó la fascinación y el auge del turismo de misterio y paranormal en el mundo. En este episodio se exploró la carga mística de Egipto, Nueva Orleans y Turín, la gastronomía temática de las brujas en el Huila y el parque de terror Sounds of Screams en Miami. Además, los oyentes descubrieron la película colombiana de terror 'El Despertar' ambientada en la Amazonía, soluciones de energía solar en comunidades remotas y el inquietante chillido del demonio de Tasmania.



Se debatió sobre: ¿Se atrevería a viajar a un lugar famoso por sus fantasmas para vivir la experiencia o prefiere mantenerse lejos de lo inexplicable? Se concluyó que este nicho despierta una gran atracción y curiosidad entre los viajeros, destacando que el 40 % de los adultos en el mundo cree en fantasmas y 1 de cada 5 personas ha experimentado fenómenos paranormales, por lo que se recomienda abordar estas experiencias con respeto y guía especializada.

¿Se atrevería a viajar a un lugar famoso por sus fantasmas para vivir la experiencia o prefiere mantenerse lejos de lo inexplicable? Se concluyó que este nicho despierta una gran atracción y curiosidad entre los viajeros, destacando que el 40 % de los adultos en el mundo cree en fantasmas y 1 de cada 5 personas ha experimentado fenómenos paranormales, por lo que se recomienda abordar estas experiencias con respeto y guía especializada. Tema central: La investigadora y auxiliar de vuelo Kelly Torres analizó la mística de tres destinos globales clave: Egipto (centro energético del planeta alineado con la constelación de Orión y cuna de la magia desde los papiros de Wescar), Nueva Orleans (capital estadounidense del vudú nacida de las tradiciones coloniales en Luisiana) y Turín (ciudad esotérica dual de Italia donde custodia la Sábana Santa en contraste con enigmas del ocultismo y cuevas subterráneas).

La investigadora y auxiliar de vuelo Kelly Torres analizó la mística de tres destinos globales clave: Egipto (centro energético del planeta alineado con la constelación de Orión y cuna de la magia desde los papiros de Wescar), Nueva Orleans (capital estadounidense del vudú nacida de las tradiciones coloniales en Luisiana) y Turín (ciudad esotérica dual de Italia donde custodia la Sábana Santa en contraste con enigmas del ocultismo y cuevas subterráneas). En 'Recomendado': Se presentó el parque temático de terror 'Sounds of Screams' en Miami, cofundado por el empresario colombiano Brian Álvarez. En un predio de 13 hectáreas al lado de la FIU, la atracción ofrece cinco casas embrujadas de conceptos propios, entre las que destaca la única casa en Estados Unidos basada en mitos y leyendas latinoamericanas como la Madremonte.

Se presentó el parque temático de terror 'Sounds of Screams' en Miami, cofundado por el empresario colombiano Brian Álvarez. En un predio de 13 hectáreas al lado de la FIU, la atracción ofrece cinco casas embrujadas de conceptos propios, entre las que destaca la única casa en Estados Unidos basada en mitos y leyendas latinoamericanas como la Madremonte. En 'El mundo a la carta': Se visitó La Jagua, corregimiento de Garzón (Huila) conocido como el pueblo de las brujas, donde el gestor cultural Fernando Trujillo presentó la propuesta del restaurante 'El embrujo del Albadán'. Allí la tradición local se traslada a la mesa con platillos temáticos como la longaniza de duende, las lenguas de bruja, el arroz de cementerio y bebidas como la sangre de bruja.

Se visitó La Jagua, corregimiento de Garzón (Huila) conocido como el pueblo de las brujas, donde el gestor cultural Fernando Trujillo presentó la propuesta del restaurante 'El embrujo del Albadán'. Allí la tradición local se traslada a la mesa con platillos temáticos como la longaniza de duende, las lenguas de bruja, el arroz de cementerio y bebidas como la sangre de bruja. En 'Cinema travel': Luis Carlos Rueda reseñó la película colombiana de terror 'El Despertar', dirigida por el fallecido Jaime Osorio y completada de forma póstuma por Federico Durán. La cinta sigue a un comando militar en la selva amazónica y se conectó con el encanto místico de Leticia y leyendas de la región como los bufeos colorados.

Luis Carlos Rueda reseñó la película colombiana de terror 'El Despertar', dirigida por el fallecido Jaime Osorio y completada de forma póstuma por Federico Durán. La cinta sigue a un comando militar en la selva amazónica y se conectó con el encanto místico de Leticia y leyendas de la región como los bufeos colorados. En 'Ecosistemas Blu': Edwin Andrés Hernández Martínez, CEO de Ecoled, expuso su iniciativa para llevar energía solar y fotovoltaica a 10.000 hogares colombianos en zonas vulnerables y apartadas como La Guajira. Transportando equipos en chalupas y caballos, buscan promover una transición energética sostenible e incluyente frente a las altas tarifas del servicio eléctrico.

Edwin Andrés Hernández Martínez, CEO de Ecoled, expuso su iniciativa para llevar energía solar y fotovoltaica a 10.000 hogares colombianos en zonas vulnerables y apartadas como La Guajira. Transportando equipos en chalupas y caballos, buscan promover una transición energética sostenible e incluyente frente a las altas tarifas del servicio eléctrico. En 'Paisaje sonoro': Se escuchó el aterrador chillido del demonio de Tasmania en estado silvestre, compartido desde un santuario en Mole Creek (Australia). Se conoció que este marsupial carnívoro posee una de las mordidas más potentes del reino animal y que sus estremecedores rugidos nocturnos llevaron a los primeros colonos europeos a bautizarlo como un demonio.

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