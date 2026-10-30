Ministro de Comercio denuncia cifras "infladas" de turismo durante Gobierno de Gustavo Petro

Durante la inauguración del primer tramo del Gran Malecón del Mar, en Cartagena, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, denunció que el Gobierno del expresidente Gustavo Petro habría entregado cifras falsas sobre el número de visitantes que ingresaban al país. Según el funcionario, solo en 2024 llegaron 300.000 visitantes menos de los reportados oficialmente.

“Recibimos unas cifras de visitantes infladas, un derroche en el gasto de promoción internacional. Los principales indicadores de ocupación, ingresos y empleo de capa caída y graves denuncias de corrupción y malos manejos, sobre todo en Fontur”, detalló.

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“Los récords con los que el Gobierno anterior hablaba del dinamismo del turismo no existieron. Nuestros técnicos revisaron la serie y encontraron que en 2024 llegaron 300.000 visitantes menos que los datos oficiales. Y en 2025, el turismo receptivo cayó un 16 %. En 2026 registramos cinco meses consecutivos de caídas mensuales, con una disminución acumulada cercana al 4,6 % hasta agosto pasado”, puntualizó.

De acuerdo con el ministro Gómez Amín, mientras se alteraban esas cifras, también aumentaba el “derroche” del Gobierno anterior en el gasto destinado a la promoción internacional del país.



“Mientras el desgobierno anterior duplicaba su gasto en promoción internacional, las cifras de ocupación hotelera, empleos, ingresos reales y el valor agregado del PIB acumulaban meses y meses de comportamiento negativo. En 2025, el año en que más se gastó, los visitantes cayeron. No hay que ponerse medallas mientras sufren los empresarios del sector, los trabajadores y toda la cadena de valor en destinos como Cartagena”, dijo.

Según las denuncias del Mincomercio, uno de los hallazgos más alarmantes en materia de presunta corrupción se habría registrado en Fontur. El jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo aseguró que, cuatro días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, se suscribieron 148 contratos por más de 125.000 millones de pesos en el Fondo Nacional de Turismo.

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“Durante los cuatro días anteriores, escúchenlo bien, a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, se suscribieron en Fontur 148 contratos por más de 125.000 millones de pesos. Más de 100.000 millones de pesos se concentraron en solo dos días, presidente. ¿A dónde fue a parar esa plata? Con esos recursos hubiéramos podido financiar entre 15 y 30 obras de infraestructura, como plazas de mercado y muelles turísticos en pequeños municipios”, agregó.

Sobre el plan de choque que implementará el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella para reactivar el turismo, el ministro indicó que la prioridad será garantizar la seguridad.

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“Ya activamos un plan de choque y desde el Ministerio reunimos un equipo milagro de turismo con Fontur, ProColombia, Artesanías de Colombia, Parques Nacionales, las regiones, los empresarios y la inversión extranjera. La primera prioridad es la seguridad, sin la cual no hay turismo posible. En estos primeros días de la patria milagro, escuchen bien, cartageneros, el secuestro cayó un 64 %; el homicidio, un 11,9 %; la extorsión, un 34 %. Los hurtos a personas y a comercios cayeron un 35 %, respectivamente”, detalló.

Presidente anuncia inversión de más de 170.000 millones para el Gran Malecón del Mar

Por su parte, durante el evento protocolario de apertura de los primeros dos kilómetros del megaproyecto turístico, el presidente Abelardo De La Espriella anunció una inversión de 170.000 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional para la construcción del segundo y tercer tramo de esta obra, desarrollada por la Alcaldía de Cartagena.

“Ustedes saben que nos dejaron una situación financiera lamentable, apolítica, por decirlo menos, pero los colombianos estamos acostumbrados a ser recursivos, y si es para Cartagena, con más razón, porque Cartagena está en el corazón del Tigre”, dijo durante su discurso.

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En medio de su intervención, el presidente también destacó el trabajo del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, en la construcción de este mega proyecto turístico, del que dijo debe ser primero para el disfrute de los cartageneros y luego para los visitantes.

“Así como voy a otras ciudades y departamentos a recriminar a aquellos que no hacen bien las cosas. Hoy he venido a decirles que usted y el gobernador lo están haciendo bien, y que tienen el apoyo del Gobierno Nacional”.