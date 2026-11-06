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Operación Agamenón en Cesar: tres dados de baja y un capturado del Clan del Golfo

El presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer los resultados del operativo de la Policía que se desarrolló en zona rural del municipio de San Martín.

Operativo contra el Clan del Golfo en Cesar
Los tres hombres dados de baja y el capturado, al parecer hacen parte de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca, del Clan del Golfo, informaron las autoridades.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Tres miembros del Clan del Golfo fueron dados de baja por la Policía Nacional en zona rural de San Martín, Cesar, informó el presidente Abelardo De La Espriella en sus redes sociales. En el operativo fue incautado armamento y una persona fue capturada.

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El mandatario dio a conocer que en desarrollo de la operación Agamenón, la Policía le propinó este fuerte golpe “a la estructura narcoterrorista Nelson Darío Hurtado Simanca, del Clan del Golfo”.

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Además de los tres presuntos miembros del grupo criminal neutralizados, uno más fue capturado.

La operación también permitió la incautación de 7 fusiles, 35 granadas, 1.200 cartuchos de diferentes calibres, 16 proveedores, un dron y abundante material de intendencia.

Detalló el mandatario en sus redes sociales que con esta acción se debilitó “la capacidad armada, la expansión territorial y los corredores criminales del Clan del Golfo, especialmente las rutas del narcotráfico en la Costa Atlántica”.

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“Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por este resultado. Seguiremos actuando con toda la determinación del Estado para recuperar la seguridad y proteger a los colombianos”, escribió el presidente Abelardo De La Espriella:

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Concluyó el Presidente que este golpe también afecta la capacidad del Clan del Golfo para ejecutar acciones violentas, sostener sus economías ilícitas y amenazar a las comunidades de Cesar, Magdalena y Norte de Santander.

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