Shakira en Barranquilla: la artista volvió y se le vio dando un paseo junto a su padre

Shakira está de vuelta en Barranquilla visitando a su padre. Fue grabada a las afueras del edificio donde residen sus padres en el norte de la ciudad y estaba justamente dando un paseo con su papá, William Mebarak.

A William Mebarak, de 95 años, se le vio en silla de ruedas y acompañado no solo por su hija Shakira, sino también por tres enfermeros, miembros del equipo médico que están a cargo de su cuidado en casa.

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Recordemos que el padre de la cantante ha enfrentado diferentes episodios médicos en los últimos años, entre ellos una hidrocefalia que requirió atención en cuidados intensivos.

Esta semana se rumoró que estaba hospitalizado, pero las imágenes dejan en evidencia que sigue recibiendo sus cuidados médicos en casa.



Mientras las imágenes de su encuentro familiar generan comentarios entre sus seguidores, Shakira mantiene silencio sobre los motivos de su visita y la situación de salud de su padre. Su presencia en Barranquilla vuelve a evidenciar el vínculo de la artista con su tierra natal y la cercanía con su familia, en un momento en el que la atención está puesta en la evolución de la salud de William Mebarak.