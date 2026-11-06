El ‘Supermetro’ está a punto de abrir sus puertas: remodelación alcanza el 95% de avance

El sábado 21 de noviembre, Barranquilla no solo espera disfrutar la final de la Copa Sudamericana 2026 que disputarán Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil, sino también para conocer al imponente ‘Supermetro’, el renovado estadio Roberto Meléndez que, tras su remodelación, contará ahora con una capacidad superior, para recibir hasta 65.000 espectadores.

Tras nueve meses y medio de largas jornadas, de las que hicieron parte al menos 1.300 obreros, los trabajos actualmente tienen un avance del 95% y estarán terminados antes de la cita internacional, tal como lo prometió el Distrito a la Conmebol.

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El Supermetro ahora cuenta con nuevos túneles para paso peatonal, con murales que rinden homenaje a la Selección Colombia y Junior; hubo cambio total en la silletería y ampliación de camerinos, de modo que ahora hay camerinos exclusivos para Junior y también para el combinado nacional.

En el exterior se destaca la tecnología de punta instalada en la fachada, con enormes pantallas LED, ya ha cautivado a barranquilleros y turistas.



Las obras están siendo inspeccionadas día a día por el alcalde Alejandro Char, quien en las últimas horas estuvo con su padre, Fuad Char y con su hijo Alejandro recorriendo el Metro.

El alcalde le presentó a su papá el avance de las obras, rindiéndole homenaje por la gestión que hizo Fuad Char hace 40 años para terminar la construcción del Metropolitano e inaugurarlo en 1986.

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"Nosotros hoy le estamos dando la altura que el estadio debe tener. Hacemos un homenaje actualizando el metro. Esperemos que con esta actualización nos siga dando más alegrías a Barranquilla, Colombia y el mundo".

Impresionado, la respuesta de Fuad Char no se hizo esperar.

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"Ahora tenemos el compromiso de tener un equipo a otro nivel. Este es un estadio al nivel de grandes ciudades europeas", expresó Fuad.

En estos momentos, los obreros trabajan en la instalación de las pantallas 360 que tendrá el estadio Metropolitano, será una tira led de 500 metros lineales que dará la vuelta a toda la cancha.

La idea es que, una vez inaugurado, el recinto tenga abierta sus puertas para todos los barranquilleros y turistas que quieran apreciarlo.

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Además, después de la final de la Copa Sudamericana, se le incluirán obras en los exteriores del lugar y dos museos de Junior y la selección Colombia.

Nuevo estadio Metropolitano está casi listo. Obras de remodelación tienen un avance del 95% y serán estrenadas en la final de la Sudamericana. Alcalde Char les presentó el nuevo escenario al ‘Pibe’ Valderrama y Víctor Danilo Pacheco. También hizo un recorrido con su padre pic.twitter.com/ufXRM18KIW — Blu Caribe (@BLUCaribe) November 6, 2026