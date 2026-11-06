Incautan más de 100 armas en el mar Caribe: iban en lancha rápida para las Autodefensas de la Sierra

Todo un operativo fue desplegado en alta mar por parte de la Armada Nacional, la Policía y la Fiscalía en coordinación con la DEA en contra de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Se trató de la Operación Poseidón, que está siendo destacada por el presidente Abelardo De La Espriella, en jurisdicción de La Guajira, que permitió la incautación de 104 armas de fuego que venían siendo transportadas por el mar Caribe en lancha rápida, desde Centroamérica, e iban a ser entregadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

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En detalle fueron decomisados 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas y dos ametralladoras. También fueron decomisados 96 proveedores y 15.542 cartuchos, un fuerte material bélico que iba a fortalecer las capacidades de este grupo armado terrorista que hace presencia en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Desde Santa Marta, el presidente De La Espriella destacó que está es la mayor incautación en décadas.



"Hace 45 años no se registraba en Colombia un golpe tan contundente en cuanto a incautación de armamento. Este golpe representa un definitivo y determinante daño a esa estructura narcoterrorista porque evidentemente lo que pretendían con este arsenal era seguir sembrando el terror y bañando de sangre a la región", dijo el mandatario.

Así, el presidente le advirtió, una vez más, a ese grupo armado de las conquistadoras de la sierra que tienen los días contados, pues seguirán los operativos en su contra "para acabarlos como el cáncer que son".

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"Esta incautación afecta directamente la capacidad de combate de esos narcoterroristas, de esos bandidos, afecta la logística y por supuesto el fortalecimiento armado. Nuestra determinación es clara, impedir que las organizaciones narcoterroristas sigan fortaleciendo sus capacidades criminales", dijo.

"Seguiremos actuando de manera coordinada entre las distintas fuerzas de nuestra fuerza pública para proteger a todos los colombianos, recuperar el control territorial y garantizar la autoridad legítima del Estado", agregó.

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En el operativo fueron capturados cuatro colombianos y un hondureño, a quienes también les incautaron 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureñas, es decir, más de 25 millones de pesos.