Nuevo golpe a las Autodefensas de la Sierra Nevada: capturan al presunto sucesor de 'Bendito Menor'

En un operativo adelantado este 22 de octubre de 2026, unidades de la SIJIN y SIPOL de la Policía, en el departamento de La Guajira, capturaron a Kevin David Moscote Redondo, conocido con el alias de 'Kevin Masacre', señalado como cabecilla de narcotráfico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).

De acuerdo con la información oficial, el capturado sería el sucesor de alias 'Bendito Menor' y estaría vinculado con el manejo de rutas del narcotráfico, la adquisición de armas y municiones, y las disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales en la región.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre 38, una camioneta y tres teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

¡SE LES ACABÓ LA FIESTA A LOS NARCOTERRORISTAS!



Nuestra Policía Nacional capturó en las últimas horas a alias “Kevin Masacre”, señalado cabecilla del narcotráfico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y presunto sucesor del abatido alias “Bendito Menor”.… pic.twitter.com/RCOa9b2ytQ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

Según los reportes de inteligencia, Moscote Redondo habría tenido anteriormente funciones de cabecilla de zona del Clan del Golfo en áreas rurales de Dibulla, donde presuntamente sostuvo enfrentamientos por el control territorial con integrantes de las ACS. Posteriormente, tras la muerte de Nain Andrés Pérez Toncel, habría establecido acuerdos criminales que le permitieron ingresar a esta organización y asumir responsabilidades relacionadas con las economías ilegales.



Las autoridades también lo relacionan con la gestión de armas para integrantes de esta estructura y con diferentes hechos violentos ocurridos en la zona. Entre ellos, investigan su presunta relación con el ataque a tiros contra el exconcejal Edilbert Nicolás Moscote Freile, registrado el 3 de abril de 2026 en el corregimiento de La Punta de los Remedios, municipio de Dibulla.

Tras conocerse la captura, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre el resultado operativo y aseguró que la estrategia de seguridad continuará enfocada en perseguir a los cabecillas de las organizaciones criminales, sus estructuras y sus fuentes de financiación.

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El mandatario reiteró que su administración mantendrá acciones contra las redes dedicadas al narcotráfico y al tráfico de armas, con el propósito de reducir la violencia y recuperar la tranquilidad en los territorios afectados.