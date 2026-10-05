Serán tratados como terroristas: De La Espriella a quienes roban hidrocarburos

El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Valledupar en un evento con el cual activó la Fuerza de Tarea Conjunta Urano. Durante su discurso, el mandatario señaló que quienes roben hidrocarburos serán tratados como terroristas.

“Para que Colombia y el mundo lo sepan: quien hurta hidrocarburos hace parte de la cadena terrorista, porque con esos hidrocarburos se fabrica la cocaína. Con el dinero de esa fabricación de cocaína es que los bandidos matan a policías y soldados y a nuestra población inerme. Así que en el gobierno aquellos que hacen parte de este negocio ilegal serán tratados como lo que son: terroristas”, dijo De La Espriella.

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En el mismo sentido, le dio una instrucción a la fuerza pública al asegurar que las acciones que se implementen deben ir más allá del cierre a las válvulas.

“Mi orden sobre la manera de enfrentar este fenómeno es inequívoca, clara, y contundente: Si la fuerza pública encuentra una válvula clandestina y se limita a cerrarla, puede resolver el problema por unas horas. Pero si permanecen intactos, el que financia la operación, el que transporta el combustible, el que lo almacena, el que lo compra y el que lo recibe finalmente, no hemos desmontado nada, queridos héroes de la patria”, dijo el mandatario.



Además, cuestionó el hecho de que se le otorgue estatus político a los miembros de grupos armados, asegurando que la fuerza pública podrá actuar sin miedo a represalias, pues tendrán respaldo del presidente.

“Rechazo de manera contundente también que se pretenda presentar la firmeza del Estado como una posición inhumana. Inhumano es abandonar a las comunidades a su suerte, inhumano es acostumbrarnos a ver regiones donde una organización terrorista es la que decide quién entra, quién sale, quién trabaja, y quién vive. Inhumano es pedirle a la gente honrada que continúe viviendo entre el miedo y el terror, mientras desde el alto gobierno se buscan fórmulas para reconocerle una categoría política a los delincuentes de la peor condición”, agregó De La Espriella.

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E incluso se refirió a Pablo Escobar e ‘Iván Mordisco’.

“Igual de mafiosos han sido y son Pablo Escobar, Miguel Rodríguez Orejuela, Gacha, ‘Iván Mordisco, ‘Timochenko’ y demás yerbas del pantano”, señaló el mandatario.