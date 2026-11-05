Aprobación del fracking entre los colombianos aumentó un 4%, según Barometro Petrolero

En Colombia la aprobación del uso del fracking aumentó un 4% de 2025 a 2026, según la más reciente encuesta de Barómetro Petrolero que mide las percepciones del sector, las autoridades y la comunidad en general sobre la industria del petróleo y gas del país.

Durante la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía en Cartagena, Jaime Arteaga, director general de Arteaga Latam, explicó que a la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que en Colombia se realice Fracking? Un 34% de los encuestados dijo sí, frente al 30% que lo hicieron en 2025.

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Arteaga señaló que, aunque si bien hay más personas que creen que el fracking sí es posible en Colombia, también esto pasó por la ‘reideologización’ de la industria, e incluso el apoyo o no al Presidente de la República.

“O sea, si hay más gente que quiere el fracking, pero hay mucha gente que ya no se quiere parar en el borde, se va a radicalizar. Y eso qué significa que también mi aceptación con el fracking depende de si yo confío en el presidente. Entonces, como no todo el mundo se siente representado por el presidente, va a haber muchas más personas que se sientan que hubo una manera de oponerse al presidente va a ser oponerse al fracking”, sostuvo durante su presentación.



Este mismo panorama se repite en los municipios productores en donde la aceptación frente al fracking aumentó del 21% al 31% este 2026, que representa el porcentaje más alto desde 2019.

“Hay una tendencia a mejorar, pero hay una diferencia de fondo es: ¿fracking para qué? Cuando yo digo, si estoy de acuerdo que se realice fracking para aumentar las reservas del gas, ya no es 30, sino 38%”, detalló.

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Por el lado de las empresas de la industria, la encuentra de Barómetro arrojó que el 80% de los directivos considera que el fracking debería retomarse como parte de la política pública del sector, mientras solo el 42% de las autoridades de gobierno están de acuerdo con la medida.