Gobernador de Santander pide debatir el fracking ante falta de recursos para financiar el PAE

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, pidió abrir un debate técnico sobre el fracking en el departamento y advirtió sobre las dificultades que enfrenta Santander para financiar programas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y varios proyectos de inversión que dependen de recursos de regalías.

La declaración se produjo al referirse a la posibilidad de recuperar recursos para el departamento a través de una mayor actividad de explotación de hidrocarburos. El mandatario insistió en que la discusión sobre el fracking no debe hacerse desde la política, sino con participación de expertos y análisis técnicos.

“Tenemos que hacer el debate del fracking en Santander, no con politiquería, con practicismo, con expertos”, señaló el gobernador en su intervención.

“¿De dónde vamos a sacar la plata?”: Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, pone al PAE en el centro del debate sobre el fracking. Díaz advierte que el departamento perdió cerca de $100.000 millones y asegura que están en riesgo recursos para alimentación escolar y proyectos. pic.twitter.com/8TI25UWEWE — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 26, 2026

Díaz aseguró que Santander necesita encontrar nuevas fuentes de financiación porque los recursos disponibles no serían suficientes para cubrir algunas de las obligaciones del departamento.



En ese contexto, mencionó específicamente el PAE y afirmó que el próximo año habrá dificultades para garantizar su financiación si no se encuentran alternativas.

“Nos vamos a quedar sin plata, ya no vamos a pagar el PAE el año entrante”, afirmó el mandatario, quien agregó que el departamento tuvo una reducción de alrededor de $100.000 millones en los recursos disponibles.

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El mandatario planteó que el debate no debe centrarse únicamente en si se permite o no el fracking, sino también en definir de dónde saldrán los recursos que Santander necesita para financiar sus programas y proyectos.

“Yo quiero que hagamos el debate y nos digan de dónde vamos a sacar la plata, o vamos a dejar aguantando hambre los niños más vulnerables de Santander”, manifestó.

Díaz también explicó que la Gobernación tenía previstos siete proyectos para ejecutar con recursos de regalías, uno por cada provincia, pero que llevan cerca de dos años en proceso de viabilización.

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Según el gobernador, tras las recientes decisiones sobre los recursos disponibles, la administración departamental está buscando alternativas con el Ministerio de Hacienda para poder sacar adelante esas iniciativas.

El gobernador sostuvo que Santander tiene capacidad para generar nuevos recursos a partir de la actividad petrolera en el Magdalena Medio, pero insistió en que cualquier explotación debe hacerse bajo condiciones técnicas.

“Tenemos la capacidad allá en Magdalena Medio donde se puede hacer que se haga y que se haga bien”, afirmó.

La discusión sobre el fracking volvió a tomar fuerza en Santander luego de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara la reactivación de la exploración de hidrocarburos, incluido el fracking, bajo criterios de responsabilidad ambiental.

En Santander, el gobernador ya había planteado que los yacimientos no convencionales podrían representar mayores ingresos por regalías e inversión para el departamento y había defendido un debate técnico sobre esta posibilidad.

Ahora, el mandatario vuelve a poner sobre la mesa la discusión, pero vinculándola directamente con las dificultades de financiación que enfrenta el departamento para sostener programas sociales y ejecutar obras proyectadas con recursos de regalías.